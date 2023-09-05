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Солдат Вооруженных Сил Украины (ВСУ) с позывным «Бойец» признал, что боевые операции под селом Работино в Запорожской области обречены на неудачу. Об этом он рассказал в интервью английской газете The Times.
В статье подчеркивается, что украинские бронетанковые подразделения находятся в исчерпанных состоянии. Авторы статьи отмечают, что надежды на то, что западные танки Leopard и боевые машины Bradley помогут достичь успеха в контрнаступлении, оказались неосуществимыми.
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