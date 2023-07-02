Фото: сайт Кремля
Джо Байден нарушил конституцию США, отправляя Украине военную технику для борьбы с Россией. Об этом заявил обозреватель The Washington Times Эндрю Наполитано
В статье журналист задаётся вопросом о том, соблюдают ли конституцию Конгресс США и Байден.
«Мы передали Конституцию на хранение в руки бесчестных, продажных политиканов, которые её игнорируют», –заявил Наполитано.
По его мнению, последствием стали госдолги, потеря личной свободы и гибель невинных.
Наполитано пишет, что по закону Конгресс не может объявлять войну России: на это нет оснований с военной точки зрения. При этом законодательный орган смог «выкрутиться»: он наделил президента полномочиями вести необъявленные войны, как в Афганистане или в Ираке.
По мнению журналиста, вместе с техникой власти США направили на Украину солдат, пишет РЕН ТВ.
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«Мы передали Конституцию на хранение в руки бесчестных, продажных политиканов, которые её игнорируют», –заявил Наполитано.
Наполитано пишет, что по закону Конгресс не может объявлять войну России: на это нет оснований с военной точки зрения. При этом законодательный орган смог «выкрутиться»: он наделил президента полномочиями вести необъявленные войны, как в Афганистане или в Ираке.
По мнению журналиста, вместе с техникой власти США направили на Украину солдат, пишет РЕН ТВ.
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Мария Фирсова