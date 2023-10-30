TIME: Зимой стоит ожидать серьезных изменений в военной стратегии Украины

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Источники TIME сообщают, что зимой можно ожидать серьезных изменений в военной стратегии Украины, а также сильные встряски в команде украинского президента.
По словам близкого помощника нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, некоторые командиры на фронте стали отказываться от приказов о наступлении, даже если они исходят напрямую от президентского Офиса.
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Екатерина Коршунова