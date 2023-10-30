Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ TIME: Зимой стоит ожидать серьезных изменений в военной стратегии Украины

TIME: Зимой стоит ожидать серьезных изменений в военной стратегии Украины

30 октября 2023, 18:16
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Источники TIME сообщают, что зимой можно ожидать серьезных изменений в военной стратегии Украины, а также сильные встряски в команде украинского президента.

Сообщается, что под увольнение попадет большинство министров, а также главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, который отвечает за контрнаступление, чтобы возложить на него ответственность за полный провал украинских военнослужащих на передовой.

По словам близкого помощника нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, некоторые командиры на фронте стали отказываться от приказов о наступлении, даже если они исходят напрямую от президентского Офиса.

Читайте также:

Times: Зеленский и Залужный разошлись во мнениях о завершении наступления ВСУ

«Зона смерти»: Польский генерал пришел в ужас от маневра ВСУ

«Остается молиться»: Зеленскому сообщили плохие новости о дальнейшей помощи Киеву
#увольнение
#новости
#всу
#зеленский
#контрнаступление
#украина
Читайте нас в
МО: Российские силы уничтожили арсенал авиационных средств поражения ВСУ
30 октября 2023, 16:43

Фото: iStock/NiseriN

Российские силы уничтожили арсенал авиационных средств поражения ВСУ в Черкасской области, об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«В районе населенного пункта Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал авиационных средств поражения ВСУ», - прокомментировали ситуацию в ведомстве. 

За минувшие сутки российским силам также удалось перехватить два реактивных снаряда HIMARS, а также уничтожить 39 вражеских беспилотников. 

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинские боевики расходуют боеприпасы в огромных количествах. Не имея достаточного опыта и подготовки к работе с вооружением, что приводит к быстрому выходу техники из строя.

Читайте также: 

«Почти не осталось боеприпасов»: ВС РФ точно бьют по складам ВСУ

Рогов: Российские военные провели успешную контратаку в районе села Работино

«Становится тревожно»: Потери ВСУ растут с бешеной скоростью из-за оружия РФ
#минобороны рф
#боеприпасы
#авиация
#вс рф
#всу
#сво
Читайте нас в
«Зона смерти»: Польский генерал пришел в ужас от маневра ВСУ
Генерал Коморницкий: российская линия обороны стала для ВСУ зоной смерти
30 октября 2023, 16:34

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Польский генерал Леон Коморницкий заявил, что ВСУ не имели необходимых ресурсов в ходе контрнаступления, чтобы прорвать российскую линию обороны. Об этом сообщает издание Do Rzeczy.
Коморницкий считает, что у украинских солдат отсутствует необходимый потенциал, позволивший бы им противостоять ВС России в зоне боевых действий. По мнению генера, безуспешные попытки совершить прорыв на передовой привели лишь к бесчисленному количеству потерь. Коморницкий также утверждает, что ВСУ исчерпали все свои возможности.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что группа украинских солдат сдалась в плен на запорожской линии фронта. Рогов отметил, что процесс сдачи в плен украинских солдат стал регулярным, по причине того, что люди не хотят умирать «за кровавый режим Зеленского».

Читайте также:

Рогов: группа украинских солдат сдалась в плен в Запорожской области

«Остается молиться»: Зеленскому сообщили плохие новости о дальнейшей помощи Киеву

В Донецке участников беспорядков в Махачкале позвали в зону спецоперации
#режим
#люди
#новости
#всу
#солдат
#владимир рогов
#украина
Читайте нас в
«Почти не осталось боеприпасов»: ВС РФ точно бьют по складам ВСУ
Риттер: Российские силы уничтожают склады с боеприпасами ВСУ
30 октября 2023, 14:55

Фото: iStock/JARAMA

Российские силы один за другим уничтожают склады с оружием и боеприпасами Вооруженных сил Украины, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong.
«Русские взрывают большое количество их оборудования. Они стали очень хорошо выявлять и уничтожать склады в отдаленных от передовой районах», - прокомментировал ситуацию Риттер. 

Он также отметил, что украинские боевики расходуют боеприпасы в огромных количествах. Не имея достаточного опыта и подготовки к работе с вооружением, что приводит к быстрому выходу техники из строя. 

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили чешскую самоходку «Dana» ВСУ барражирующим боеприпасом. Обнаружение самоходной артиллерийской установки происходило на огневой позиции, которая была замаскирована.

Читайте также: 

МО: ВС РФ уничтожили с помощью дрона чешскую гаубицу «Dana» ВСУ

«Становится тревожно»: Потери ВСУ растут с бешеной скоростью из-за оружия РФ

Рогов: Российские военные провели успешную контратаку в районе села Работино
#боеприпасы
#вс рф
#всу
#сво
Читайте нас в
Рогов: группа украинских солдат сдалась в плен в Запорожской области
30 октября 2023, 14:10

Фото: iStock/Sinenkiy

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что группа украинских солдат сдалась в плен на запорожской линии фронта. Об этом сообщает РИА Новости.
Рогов отметил, что процесс сдачи в плен украинских солдат стал регулярным, по причине того, что люди не хотят умирать «за кровавый режим Зеленского».

Ранее сообщалось, что бойцы 200-й бригады ЮВО ВС России после неудачной контратаки ВСУ взяли в плен восемь солдат 30-й бригады ВСУ под Артемовском. Один из украинских бойцов рассказал журналистам, что командование 18 августа «ничего не объясняя» отправило восемь солдат в данный район. Отмечается, что украинское командование при этом не снабдило солдат достаточным количеством оружия и продовольственных запасов.

Читайте также:

Украинский пленный рассказал, почему решил сдаться в плен ВС РФ

ВС России взяли в плен восемь украинских солдат под Артемовском

«Остается молиться»: Зеленскому сообщили плохие новости о дальнейшей помощи Киеву
#люди
#новости
#всу
#солдат
#рогов
#украина
Читайте нас в
Российские силы провели успешную контратаку в Запорожской области
Рогов: Российские военные провели успешную контратаку в районе села Работино
30 октября 2023, 14:06

Фото: iStock/Three Spots

Вооруженные силы РФ провели успешную контратаку в районе села Работино в Запорожской области, об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
«Наши военные отбили попытки атак украинских боевиков на ореховском направлении и провели успешные контратаки в направлении Работино со стороны Вербового. Враг потерял порядка 40 человек и свыше десяти единиц техники», - прокомментировал ситуацию Рогов. 

По словам эксперта, на времевском направлении потери Вооруженных сил Украины составили около 130 человек за прошедшие сутки. Там российским силам также успешно удается контратаковать противника. 

Ранее Рогов заявил, что группа украинских солдат сдалась в плен на запорожской линии фронта. В завершении от отметил, что процесс сдачи в плен украинских солдат стал регулярным, по причине того, что люди не хотят умирать «за кровавый режим Зеленского».

Читайте также: 

Рогов: Группа украинских солдат сдалась в плен в Запорожской области

«Становится тревожно»: Потери ВСУ растут с бешеной скоростью из-за оружия РФ

Над Севастополем сбили две воздушные цели, обломки упали возле школы
#военные
#рогов
#запорожская область
#вс рф
#всу
#сво
Читайте нас в
«Становится тревожно»: Потери ВСУ растут с бешеной скоростью из-за оружия РФ
The Economist: Потери ВСУ возросли до тревожного уровня из-за российских БПЛА
30 октября 2023, 13:56

Фото: iStock/vadimrysev

Потери в рядах Вооруженных сил Украины растут с небывалой скоростью, об этом пишет The Economist со ссылкой на слова украинских солдат.
«Украинские потери возросли до тревожного уровня — отчасти из-за работы беспилотников», - прокомментировали ситуацию журналисты. 

Украинцы отметили, что русские стреляют «из всего, что есть». По их словам, помимо беспилотников, для поражения цели ВС РФ применяют артиллерию, планирующие бомбы и мины, а в критической ситуации бросают в бой диверсионные группы. 

В статье также отмечается, что российские силы превосходят ВСУ и по качеству БПЛА. В то время как РФ обладает высокоточным, современным оружием - украинцы, в основном, получают свои дроны от волонтёров, купленные на деньги простых людей.

Читайте также: 

The Spectator: Украине нужно молиться, чтобы США не перестали ей помогать

TS: На Украине из-за усталости от конфликта распространился алкоголизм

«Катастрофа для Украины»: В США заявили о провале Киева на передовой
#бпла
#всу
#вс рф
#дроны
#сво
#солдаты
#армия
Читайте нас в
ВСУ атаковали Крым 8 ракетами
30 октября 2023, 13:53

Фото: iStock/Tomas Ragina

ВСУ примерно в 13.00 пытались атаковать цели в Крыму 8 ракетами Storm Shadow.
Минобороны РФ сообщает, что все ракеты сбиты.

Ранее сообщалось, что над Севастополем сбиты, предварительно, две цели. Обломки упали  в нескольких местах, в том числе рядом со школой.

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

В Севастополе была объявлена воздушная тревога в 12.22 мск. После чего власти сообщили о работе ПВО. В Севастополе в районе бухты военные на фоне воздушной тревоги применили дымовую маскировку. По словам губернатора, военнослужащие использовали табельные средства маскировки, которые являются дымом.

Читайте также:

Над Севастополем сбили две воздушные цели, обломки упали возле школы

В Севастополе военные применили дымовую маскировку из-за воздушной тревоги

На Украине планируют запустить «смарт-мобилизацию»
#сво
#всу
#украина
Читайте нас в
Над Севастополем сбили две воздушные цели, обломки упали возле школы
30 октября 2023, 13:48

Фото: iStock/NiseriN

Над Севастополем сбиты, предварительно, две цели.
Обломки рухнули в нескольких местах, в том числе рядом со школой. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
 
В Севастополе объявили воздушную тревогу в 12.22 мск. После чего власти сообщили о работе ПВО.
 
«По предварительным данным, над Севастополем военные сбили две воздушные цели. Все службы продолжают контроль обстановки. По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане», - сообщил Развожаев.
Губернатор призывает всех сохранять спокойствие и не покидать укрытий.

Ранее сообщалось, что в Севастополе военные применили дымовую маскировку из-за воздушной тревоги. По словам губернатора, военнослужащие использовали табельные средства маскировки, которые являются дымом.

Читайте также:

В Севастополе военные применили дымовую маскировку из-за воздушной тревоги

В зоне СВО создали первый российский спецбатальон дронщиков-минеров

На Украине планируют запустить «смарт-мобилизацию»
#всу
#сво
#севастополь
Читайте нас в
В Севастополе военные применили дымовую маскировку из-за воздушной тревоги
Развожаев: в Севастополе военные применили дымовую маскировку в районе бухты
30 октября 2023, 13:41

Фото: iStock/DmyTo

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе в районе бухты военные на фоне воздушной тревоги применили дымовую маскировку. Об этом Развожаев написал в своем телеграм-канале.
По словам губернатора, военнослужащие использовали табельные средства маскировки, которые являются дымом. В городе также была объявлена воздушная тревога. Власти Севастополя сообщили о работе системы противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ нанесли ракетный удар на Севастополь, в результате чего в районе Южной бухты произошел пожар. По словам Михаила Развожаева, на месте происшествия работали все необходимые службы. Пожару был присвоен четвертый класс сложности.

Читайте также:

Развожаев: ракетная атака на Севастополь отбита ПВО, начался пожар

«Остается молиться»: Зеленскому сообщили плохие новости о дальнейшей помощи Киеву

В Донецке участников беспорядков в Махачкале позвали в зону спецоперации
#пожар
#происшествия
#новости
#севастополь
#всу
#удар
#атака
#пво
#воздушная
Читайте нас в
Достижения.рф