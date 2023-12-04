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Times: Британия передала Украине ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками

04 декабря 2023, 16:54
Фото: iStock/3D_generator

Фото: iStock/3D_generator

Великобритания передала Киеву дополнительное число многоцелевых ракет Martlet, которые используются для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает The Times.
Отмечается, что правительство Великобритании официально не анонсировало поставки ракет, однако первая информации об их применении на Украине появились еще в прошлом году. Точное число ракет, переданных украинской стороне не называется.

Напомним, в конце июня Глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес заявил, что на поле боя значительную роль сыграли англо-французские ракеты Storm Shadow, которые, по его мнению, оказали воздействие на российскую армию.


Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов для «деоккупации Украины».

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#сша
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#всу
#ракеты
#великобритания
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Военный эксперт Кнутов объяснил, почему бойцы ВСУ бежали при штурме поселка
Военный эксперт Кнутов: Среди бойцов ВСУ начались панические настроения
04 декабря 2023, 17:22

Фото: iStock/Silent_GOS

Военный эксперт Кнутов: Среди бойцов ВСУ начались панические настроения.
Такое предположение сделал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, пишет «Лента.ру». по его словам, многие из бойцов ВСУ испытывают панику. 

«Это (бегство) указывает на низкие моральные качества и плохой уровень подготовки украинской армии. В этом состоянии паники они бросают раненых, убитых, вооружение и сбегают. Всё это указывает на то, что личный состав был практически насильственно мобилизован и отправлен на фронт. Командиров не было на позициях, принимать решения было некому», — считает Юрий Кнутов. 
ВСУ продемонстрировали, что на данном участке фронта войска деморализованы. 

Ранее сообщалось, что отравление жены руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианны, возможно, связано с попыткой президента Украины Владимира Зеленского усилить свою власть. Об этом сообщает портал Weekly Blitz.

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#всу
#украина
#новости
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Воробьёв перечислил самые частые запросы от семей участников СВО
04 декабря 2023, 17:01

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Среди вопросов, чаще других звучащих от семей участников спецоперации, – поступление в вузы, перерасчёты за жилищно-коммунальные услуги и реабилитация. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Где-то звучат вопросы по поступлениям детей в вузы, где-то – бесплатные секции. В летнее время было больше вопросов об отдыхе на море. Перерасчёт ЖКУ – вопрос, который также требует отдельного подхода. Где-то это реабилитация», – сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 24».
Губернатор также подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.
«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтёры, и представители власти стараются быть максимально вовлечены в эту работу», – отметил Воробьёв.
Ранее он подчеркнул важность сопровождения семей участников СВО в каждом городском округе. Он рассказал, что регулярно бывает в подмосковном филиале фонда «Защитники Отечества».
 
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#губернатор
#андрей воробьёв
#сво
#спецоперация
#семьи
#социальная поддержка
#московская область
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В Польше заявили о переходе ВС РФ к тактике полного уничтожения ВСУ
Генерал Коморницкий: ВС РФ перешли к тактике полного уничтожения ВСУ
04 декабря 2023, 16:32

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российская армия перешла к тактике полного уничтожения ВСУ. Об этом пишет Interia, ссылаясь на слова польского генерала Леона Коморницкого.
Он пояснил, что в последние несколько месяцев украинская армия и политики, а также союзные государства сделали несколько ошибок, после которых ВСУ так и не смогли добиться успехов в рамках своего контрнаступления.

Коморницкий уверен, что из-за постоянного переноса контрнаступления, российская армия успела качественно подготовиться к обороне. Однако сейчас российские силы перешли к стратегии полной ликвидации ВСУ. При этом у украинской армии отсутствуют планы по изменению ситуации на линии боевого соприкосновения, что уже в скором приведет к поражению ВСУ.

«Так в этом конфликте Украина не победит. России удастся достичь своей цели – занятая ею территория будет оторвана от Украины, включая Крым. На Украине возникнет слабое, отрезанное от ресурсов государство», — заключил польский генерал.

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#всу
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СМИ: вопрос отставки Залужного может перерасти в практическую плоскость
«Украинская правда»: вопрос отставки Залужного может перестать быть гипотезой
04 декабря 2023, 16:08

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Вопрос отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может перерасти из гипотетической в практическую плоскость, при этом его не собираются менять на командующего сухопутными войсками Александра Сырского. Об этом пишет «Украинская правда».
Издание, ссылаясь на источника, сообщает, что причинами отставки Залужного могут послужить его повышенная откровенность в средствах массовой информации и чрезмерная эмоциональность украинского лидера Зеленского. Однако, если Залужного все-таки отправят в отставку, то он может стать «новой суперзвездой украинской политики», чего крайне не хотят в офисе Зеленского.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает связь с некоторыми командующими ВСУ в обход главкома Валерия Залужного, нарушая его работу. Уточняется, что так Зеленский общается с Сырским и руководителем ВС ВСУ Николаем Олещуком.

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ПВО сбивает вражеские цели в районе Ростовской области
Голубев: в Ростовской области сработали системы ПВО
04 декабря 2023, 15:58

Фото: iStock/vladj55

Системы противовоздушной обороны сработали в Ростовской области, там идет отработка по вражеским целям за пределами региона. Об этом сообщил глава области Василий Голубев.
«Сегодня в Ростовской области снова были задействованы системы ПВО. Они отрабатывают по целям за пределами нашего региона - в соответствии с задачами спецоперации», - написал Голубев в своем Telegram-канале.
 
Он также призвал местных жителей сохранять спокойствие.

27 ноября Голубев сообщал, что в Каменском районе силами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотный летательный аппарат, при этом разрушений не земле зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что российские специалисты разработали новый высокоскоростной беспилотник «Тубус», который запускается из переносной установки и предназначается для уничтожения бронированной техники и артиллерии противника в глубине фронта.


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С начала акции «Доброе дело» из Подмосковья отправили 134 гуманитарных рейса
04 декабря 2023, 15:25

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

За всё время проведения акции «Доброе дело» из Московской области было отправлено 134 гуманитарных рейса для жителей новых регионов и участников СВО. Об этом сообщил зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.
«Мы также организовываем сбор пожертвований от людей. Каждый желающий может внести посильное пожертвование, которое пойдёт на решение тех или иных вопросов – закупку продуктов в зону СВО, обмундирования и так далее», – сказал Духин во время оперативного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами правительства и главами городских округов. 
Волонтёры Подмосковья продолжают активно помогать семьям участников СВО.  
Они уже отработали свыше 17 тыс обращений. «Помощь требуется абсолютно разная, но часто просьбы очень точечные – принести продуктовый набор, наколоть двора, помочь по хозяйству. А иногда нужно просто внимание, разговор», – поделился зампред.
Ранее сообщалось, что акцию «Доброе дело» придумали школьники, а губернатор её поддержал. За полтора года было собрано около 5 тыс тонн гуманитарной помощи.

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#московская область
#сво
#спецоперация
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#доброе дело
#акция
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Появились новые подробности конфликта Зеленского и Залужного
«Украинская правда»: Зеленский общается с офицерами ВСУ в обход Залужного
04 декабря 2023, 15:07

Фото: iStock/JARAMA

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает связь с некоторыми командующими ВСУ в обход главкома Валерия Залужного, нарушая его работу. Об этом пишет издание «Украинская правда», ссылаясь на собственный источник.
«Понимаете, порой есть впечатление, что Зеленский имеет два вида ВСУ: "хорошие", которыми командует Сырский и другие фавориты, и "плохие", которые подчиняются Залужному. Это очень демотивирует главкома и главное — мешает командовать всей армией», — говорится в материале.

Собеседник издания утверждает, что Зеленский создал отдельные каналы для связи с командующими различными родами войск без Залужного. Уточняется, что так Зеленский общается с Сырским и руководителем ВС ВСУ Николаем Олещуком. Это сильно дестабилизируют работу Залужного, который может узнать что-либо от своих подчинённых на ставках или же и вовсе ничего не узнает.

Также в статье указывается, что накал напряжения между Зеленским и Залужным увеличился после начала контрнаступления на юге. По словам источника, рейтинг Залужного стал слишком высоким среду украинцев.

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#всу
#зеленский
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На Украине погиб мобилизованный в ВСУ подросток
04 декабря 2023, 14:55

Фото: iStock/JARAMA

17-летний сирота Владимир Сачала был воспитанником детдома и выпускником учебно-воспитательного лагеря «Гаймадацкая сечь».
Mash пишет, что менее недели назад Владимира и несколько его сверстников зачислили добровольцами в 103-ю бригаду теробороны ВСУ, спустя несколько месяцев базовой военной подготовки в лагере «Гаймадацкая сечь».

По словам директора детдома Олеся Чикель, мальчиков должны были использовать резервистами в тыловых районах Харьковской области. Но их отправили на передовую — в ЛНР. Там, в районе посёлка Новосёловское, Владимир и погиб, всего через несколько дней после прибытия на фронт. 

О судьбе остальных мобилизованных подростков-сирот пока ничего неизвестно. 

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года 78 человек в Херсонской области погибли в результате действий Вооруженных сил Украины, ранения получили 485 мирных граждан. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале.

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#всу
#украина
#сво
#новости
#политика
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Российскую «Антифурию» создали в формате чемодана
НПО «Кайсант»: станция-антидрон «Антифурия» произведена в виде чемодана
04 декабря 2023, 14:44

Фото: iStock/NiseriN

Российскую мобильную станцию радиоэлектронной борьбы «Антифурия», которая предназначена для подавления БПЛА, в целях маскировки производят в виде чемодана.
Об этом, ссылаясь на научно-производственное объединение (НПО) «Кайсант», пишет ТАСС.

Разработчики сообщают, что станция стала более удобной и мобильной. Теперь её антенны скрыты. С 18 до 16 кг уменьшилась масса станции, включая треногу.

«Теперь её невозможно засечь с точки зрения камер. Когда отслеживают любое противодронное оборудование, то засекают его по форм-фактору. Поэтому мы сделали станцию максимально нейтральной, чтобы она в принципе не была похожа на антидрон», — сообщает организация. 
Модернизацию станции провели для большего удобства её использования в зоне СВО.

«Не надо ничего прикручивать: берется этот чемодан, ставится на магните на треногу. Станция готова», —заявили в НПО.
Ранее сообщалось, что немецкий журналист Юлиан Репке отметил в социальной сети X (бывший Twitter), что у украинской армии отсутствует способность противостоять атакам российских беспилотников, преимущественно из-за их большого количества.

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