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Украинские военные заявили, что разочарованы из-за ожиданий от контрнаступления, возложенных на них
Украинские военные разочаровались в контрнаступлении из-за многочисленных и тяжелых потерь, а также ограниченных успехов на фронте. Об этом сообщает британская газета The Times.
Со ссылкой на украинских военнослужащих издание пишет, что на Западе были завышенные ожидания от контрнаступления. Там говорили о нем, как о празднике. Однако на практике ВСУ столкнулись с трудностями и большими потерями.
Ранее на Украине заявили, что российская армия смогла подготовиться к обороне, потому что западные страны и союзники слишком медленно поставляли вооружение. На эту тему высказался советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он отметил, что из-за действий западных стран украинское контрнаступление демонстрирует скромные и слабые результаты.
Со ссылкой на украинских военнослужащих издание пишет, что на Западе были завышенные ожидания от контрнаступления. Там говорили о нем, как о празднике. Однако на практике ВСУ столкнулись с трудностями и большими потерями.
Екатерина Шмакова