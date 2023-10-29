Times: Зеленский и Залужный разошлись во мнениях о завершении наступления ВСУ

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и президент страны Владимир Зеленский разошлись во мнениях по поводу завершения контрнаступления. Об этом сообщает The Times.
В материале издания сообщается, что Залужный говорит о том, что контрнаступление ВСУ практически завершено и следует подготовиться к новой операции в 2024, однако Зеленский не признает эту точку зрения. Украинский лидер осознает, что терпение западных стран не безгранично.
Зеленский сильно огорчен из-за отсутствия успехов украинской армии.
Ранее генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что президент Владимир Зеленский не смог наладить эффективное военное производство и обеспечить оборону, в том числе и на Купянском направлении.
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Зеленский сильно огорчен из-за отсутствия успехов украинской армии.
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Екатерина Коршунова