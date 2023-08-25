Точным ударом российские силы предотвратили наступление ВСУ у Работино

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Ударом по Вооруженным силам Украины в районе села Работино Запорожской области российские силы предотвратили ночное наступление ВСУ, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
«Недавно наша авиация, артиллерия нанесли туда серьезный удар и остудили пыл атакующих. Мы ожидали, что будет этой ночью наступление в этом направлении, но, видимо, после удара авиации они зализывают раны и хотя бы на время отказались от этих планов», - прокомментировал ситуацию Гагин.
Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины проводят перегруппировку возле села Работино в Запорожской области. Он также отметил, что практически все боеспособные подразделения ВСУ уже уничтожены, а село Работино может стать последним рубежом в украинском контрнаступлении.
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Евгения Парфентьева