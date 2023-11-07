Трамп отверг приглашение Зеленского приехать в Киев

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Бывший президент США Дональд Трамп отклонил приглашение украинского лидера Владимира Зеленского посетить Киев. Об этом он сообщил телеканалу Newsmax.
«Я высоко ценю президента Зеленского, но считаю, что в настоящее время было бы неподходящим посещать Украину», - подчеркнул Трамп.Он пояснил, что поскольку администрация ныне действующего главы Белого дома Джо Байдена ведет работу с Киевом, его визит может вызвать конфликт интересов.
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