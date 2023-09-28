Трамп рассказал, как бы предотвратил конфликт на Украине

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Дональд Трамп рассказал, что низкие цены на нефть могли бы предотвратить конфликт на Украине.
Цены на нефть были бы настолько низкими, что Москва «не могла бы себе это позволить. Цена бы равнялась $40 за баррель»,- сказал экс-президент США Трамп на митинге в Мичигане перед своими сторонниками, в числе которых были рабочие бастующих автомобильных заводов, пишет ТАСС.Трамп и до этого неоднократно заявлял, что добьется мира на Украине за 24 часа. Правда, не уточнял, каким образом. Он не исключал, что Украине придется уступить некоторые территории.
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