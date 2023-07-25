Треть западного оружия уже уничтожена на Украине

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские военные уже уничтожили примерно треть западного оружия, которое было поставлено на Украину, в эфире телеканала «Россия 24».
«Сейчас можно говорить примерными цифрами: уничтожено примерно в районе 30 процентов. При этом говорить, что на этом уже можно ставить точку, пока рано, потому что продолжается поставка», - прокомментировал ситуацию Пушилин.
При этом, глава республики отметил, что объем поставок сейчас стал ощутимо меньше, чем перед началом контрнаступления. Однако, Западное оружие продолжает поставляться на Украину.
«Артемовск по-прежнему под обстрелом, ситуация на флангах сложная, нет возможности приступить к обследованию территории», - заявил он.
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Евгения Парфентьева