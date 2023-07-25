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Треть западного оружия уже уничтожена на Украине

Пушилин: Российские силы уже уничтожили примерно треть западного оружия на Украине
25 июля 2023, 11:48

Фото: iStock/Alexey Molotov

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские военные уже уничтожили примерно треть западного оружия, которое было поставлено на Украину, в эфире телеканала «Россия 24».
«Сейчас можно говорить примерными цифрами: уничтожено примерно в районе 30 процентов. При этом говорить, что на этом уже можно ставить точку, пока рано, потому что продолжается поставка», - прокомментировал ситуацию Пушилин.

При этом, глава республики отметил, что объем поставок сейчас стал ощутимо меньше, чем ​перед началом контрнаступления. Однако, Западное оружие продолжает поставляться на Украину.


Ранее Пушилин рассказал о нынешней ситуации на флангах Артемовска.

«Артемовск по-прежнему под обстрелом, ситуация на флангах сложная, нет возможности приступить к обследованию территории», - заявил он.

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#Пушилин
#Западное оружие
#ВСУ
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Артемовск остается под обстрелами
Пушилин: Ситуация на флангах Артемовска сложная
25 июля 2023, 11:21

Фото: iStock/Anna_Anikina

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о нынешней ситуации на флангах Артемовска, в эфире телеканала «Россия 24».
«Артемовск по-прежнему под обстрелом, ситуация на флангах сложная, нет возможности приступить к обследованию территории», - прокомментировал ситуацию Пушилин. 

Ранее стало известно, что киевский режим атакует пригороды Артемовска кассетными боеприпасами, основной удар приходится на село Клещеевка. При этом, Клещеевка, по которой приходится основной артиллеристский удар, – один из самых стратегически важных пригородов Артемовска.

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#Артемовск
#СВО
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Минобороны сообщило о попытке атаки ВСУ патрульного корабля «Сергей Котов»
Минобороны: ВСУ попытались атаковать двумя безэкипажными катерами патрульный корабль «Сергей Котов»
25 июля 2023, 10:59

Фото: iStock/vladj55

Минувшей ночью ВСУ попытались атаковать двумя безэкипажными катерами патрульный корабль «Сергей Котов», выполняющий задачи в юго-западной части Черного моря, об этом сообщает Минобороны России.
Российские военнослужащие успешно отразили атаку украинских формирований. Оба катера были уничтожены залповым огнем российского корабля. В результате атаки, никто из экипажа корабля не пострадал, сообщили в оборонном ведомстве. 

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#Россия
#ВСУ
#корабль
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Минобороны сообщило, что российский рядовой уничтожил в бою более десятка украинских военных
25 июля 2023, 10:09

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

По данным начальника пресс-центра группировки войск «Восток» подполковника Олега Чехова, рядовой, который участвовал в бою в районе Времевского выступа, лично обнаружил и уничтожил более десятка военных ВСУ.
РИА Новости пишет, что в ходе контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении рядовой Артем Березин, который является стрелком мотострелкового взвода, выполнял задачи по поражению противника.
 
В одной из атак ВСУ в районе Времевского выступа, Березин лично обнаружил и уничтожил свыше десятка противников.
 
Атака противника была отражена, а российские войска продолжили удерживать позиции.
 
По данным Чехова, на Запорожском направлении артиллерии удалось пресечь  деятельность украинской разведгруппы в районе Чаривного.

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#ВСУ
#СВО
#Украина
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Киев стягивает резервы на Купянское направление
Марочко: ВСУ стягивают резервы техники и личного состава на Купянское направление
25 июля 2023, 09:19

Фото: iStock/Olena_Z

Киевский режим стягивает дополнительные резервы техники и личного состава на Купянское направление, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью «РИА Новости».
«Через населенный пункт Харьков и Чугуев отмечены большие транзитные поставки вооружения и военной техники в зону боевых действий. Среди бронетехники выявлены как западные, так и советские образцы. Часть этих колон идет по направлению населенного пункта Купянск», - прокомментировал ситуацию Марочко.

По словам эксперта, в рядах вновь прибывших военных есть и иностранные наемники.

Ранее стало известно, что в Луганской Народной Республике на Краснолиманском направлении наблюдается заметная активизация боевых действий. При этом, по словам эксперта, основные усилия Вооруженные силы Украины сконцентрировали на возвращении ранее утраченных позиций.

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#Марочко
#Купянское направление
#Резервы ВСУ
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Бастрыкин рассказал о числе погибших при разрушении Каховской ГЭС
25 июля 2023, 09:14

Фото: iStock/Soumen Hazra

При разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области погибли 55 человек, 134 пострадали.
Об этом РИА Новости рассказал глава СК России Александр Бастрыкин.

Следствием установлено, что серия ударов по Каховской ГЭС привела к неконтролируемому сбросу воды из водохранилища. Более 30 населённых пунктов оказались затоплены.
 
Александр Бастрыкин подтвердил гибель 55 человек, ещё 134 человека пострадали. На месте происшествия работают криминалисты.
 
Следователи допросили более тысячи человек: сотрудников станции, военнослужащих, под охраной которых находился объект. Также ведётся расследование фактов обстрелов ВСУ пунктов эвакуации в Херсонской области.

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#Бастрыкин
#Каховская ГЭС
#Херсонская область
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В Черном море найден упавший британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee
25 июля 2023, 08:58

Фото: istockphoto/NiseriN

Пассажирское судно шло по маршруту Сочи — Новороссийск. Экипаж судна заметил БПЛА самолетного типа в трёх морских милях от берега в районе села Зубовая Щель.
Оперативные службы прибыли к месту и достали трофейный дрон с размахом крыльев 2,5 метра. БПЛА отправлен на экспертизу.
 
BTT3 Banshee был разработан в 1980-х годах для обучения систем ПВО. Лёгкий дрон-мишень из кевлара и стеклопластика используют примерно в 40 странах.
 
Беспилотник мог быть переоборудован в разведывательный или даже ударный. Каким является найденный, устанавливают специалисты.

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#беспилотник
#дрон
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ВСУ бьют по Клещеевке кассетными боеприпасами
Марочко: ВСУ атакуют Клещеевку кассетными и шрапнельными боеприпасами
25 июля 2023, 08:48

Фото: iStock/NATALIA MARNA

Киевский режим атакует пригороды Артемовска кассетными боеприпасами, основной удар приходится на село Клещеевка, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью «РИА Новости».
«На Соледаро-Артемовском участке идут ожесточенные бои. Противник активно использует западную артиллерию, применяя в том числе кассетные боеприпасы. Также для ударов по нашим позициям используются шрапнельные и зажигательные боеприпасы», - прокомментировал ситуацию Марочко.  

При этом, Клещеевка, по которой приходится основной артиллеристский удар, – один из самых стратегически важных пригородов Артемовска. По словам Марочко, только за минувшие сутки российские военные отразили порядка десяти атак украинских боевиков. 

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#Марочко
#Артемовск
#Кассетные боеприпасы
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В Белгородской области сбили беспилотник
25 июля 2023, 08:32

Фото: iStock/Mevlut_INAN

По предварительной версии, это был «Байрактар».
Baza пишет, что беспилотник самолетного типа сбили вечером 24 июля в Ракитянском районе Белгородской области недалеко от села Илек-Кошары в 14 км от границы.
 
Предполагается, что сбитым БПЛА является «Байрактар». В результате его падения никто не пострадал. Разрушений не обнаружено.

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#БПЛА
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ВСУ пытаются вернуть свои позиции в ЛНР
Марочко: На Краснолиманском направлении активизировались боевые действия
25 июля 2023, 08:16

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В Луганской Народной Республике на Краснолиманском направлении наблюдается заметная активизация боевых действий, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью «РИА Новости».
«На участке фронта Сватово-Кременная за последние несколько суток очевиден факт роста эскалации. Позиционные бои зачастую начали перерастать в атакующие действия с обеих сторон», - прокомментировал ситуацию Марочко.

При этом, по словам эксперта, основные усилия Вооруженные силы Украины сконцентрировали на возвращении ранее утраченных позиций.

Ранее Владимир Рогов раскрыл хитрую тактику ВСУ на поле боя. Они просят организовать коридоры, чтобы вынести с поля боя тела погибших сослуживцев, а сами идут в атаку. 

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#Марочко
#ЛНР
#Боевые действия
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