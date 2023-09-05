Третья мировая война уже началась, заявил Данилов

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Третья мировая война уже началась, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на Киевском форуме безопасности.
«Если кто-то считает, что третья мировая не началась, то это большая ошибка. Она уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу. И если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной - это ошибка, все намного сложнее», - прокомментировал ситуацию Данилов.
Так секретарь СНБО подвел к тому, что Украине просто необходимо вступить в НАТО. По его мнению, присутствие Киева в альянсе усилит его.
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Евгения Парфентьева