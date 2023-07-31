Три человека погибли и 15 пострадали под обстрелом села в Запорожской области

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«Около семи вечера противник обстрелял гражданскую инфраструктуру села Басань Пологовского района. Попали в продуктовый магазин, где было много людей. По предварительным данным, трое погибших, местные жители, гражданские. Около 15 человек пострадали, доставлены в медицинские учреждения», - прокомментировал ситуацию Балицкий.
Под завалами разрушенного магазина все еще находится 12-летний ребенок. На месте трагедии работают экстренные службы, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, заключил глава региона.
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