Три человека погибли при взрыве в центре Донецка

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При взрыве в центре Донецка погибли три человека, сообщает «РИА Новости».
Трагедия произошла 18 августа около 8 вечера неподалеку от лицея номер 5 на Школьном бульваре.
Три человека погибли на месте, еще несколько жителей Донецка получили ранения и были госпитализированы.
На месте происшествия работают экстренные службы. По предварительной версии, беспилотник сбросил на город снаряд.
Ранее двое рабочих, занимавшихся восстановлением теплоснабжения Донецка, погибли в результате подрыва взрывоопасного предмета. По предварительным данным, сдетонировал неразорвавшийся кассетный снаряд.
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Три человека погибли на месте, еще несколько жителей Донецка получили ранения и были госпитализированы.
Ранее двое рабочих, занимавшихся восстановлением теплоснабжения Донецка, погибли в результате подрыва взрывоопасного предмета. По предварительным данным, сдетонировал неразорвавшийся кассетный снаряд.
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Евгения Парфентьева