Три человека пострадали от обстрелов ВСУ в Курской области

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В Курской области после украинского обстрела госпитализировали трёх человек с осколочными ранениями. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Ранее сообщалось, что российские силы ПВО трижды за эти сутки предотвратили попытки террористической атаки беспилотниками на территорию России. Все БПЛА были сбиты в небе над Белгородской областью.
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Анастасия Чинкова