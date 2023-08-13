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Три человека пострадали от обстрелов ВСУ в Курской области

13 августа 2023, 16:35

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

В Курской области после украинского обстрела госпитализировали трёх человек с осколочными ранениями. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Он уточнил, что ВСУ произвели 10 ударов по российскому селу Волфино. Один из снарядов попал в жилой дом, где находилось трое человек. Они госпитализированы с ранениями. Губернатор пообещал помочь в восстановлении разрушенных построек.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО трижды за эти сутки предотвратили попытки террористической атаки беспилотниками на территорию России. Все БПЛА были сбиты в небе над Белгородской областью.

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Киевские власти проводят эвакуацию Купянского района из-за приближения российских войск
13 августа 2023, 15:01

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Российские войска приблизились к Синьковке — последнему населенному пункту перед Купянском в Харьковской области. До города осталось не более семи километров. На фоне развивающегося наступления ВС России украинские власти начали эвакуацию жителей Купянска.
Гражданских планируют вывезти из 37 населенных пунктов Купянского района. Всего к эвакуации готовят 11 тысяч человек, включая 600 детей. Также готовится к выезду и городская администрация. Официальное руководство ВСУ заявило, что эта акция проводится в целях обеспечения безопасности мирного населения. Но от местных жителей поступала информация, что военные проводят эвакуацию в тыловых районах, чтобы затем захватить дома уехавших людей.

Киевские власти объявили, что в Харьковской области будет проведена в 53 населенных пунктах Харьковской области, находящихся поблизости от зоны боевых действий. Такая необходимость возникла из-за того, что российские войска успешно развивают наступление на Купянск.
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Силы российской ПВО сбили третий за сутки беспилотник ВСУ над Белгородской областью
13 августа 2023, 14:39

Фото: iStock/aapsky

Российские средства ПВО около 13:30 мск перехватили очередной украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Беспилотник ВСУ снова пытался совершить террористическую атаку на территории России. Однако его быстро обнаружили и уничтожили в Белгородской области, рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал, объекты инфраструктуры не получили повреждений.

Ранее сообщалось, что сегодня украинские военные уже дважды предпринимали попытки террористической атаки на объекты РФ. Около 4:00 мск средствами ПВО в небе над Белгородской областью был сбит беспилотник самолётного типа ВСУ. Следующая атака была предотвращена на той же территории в 11:00 мск.

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#всу
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Минобороны РФ: Российские ВКС сбили украинский вертолет Ми-8 в небе над ДНР
13 августа 2023, 13:21

Фото: istockphoto/Alex-S

Истребители Военно-космических сил России сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Брусовка в Донецкой Народной Республике. Сообщение об этом опубликовано в официальном телеграм-канале оборонного ведомства.
Кроме того, экипажами многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесены четыре удара управляемыми авиационными бомбами по четырем пунктам временной дислокации противника и одному полевому складу.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 458 самолетов, 246 вертолетов, 5708 беспилотных летательных аппаратов, 429 зенитных ракетных комплексов, 11274 танка и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5862 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12207 единиц специальной военной автомобильной техники.

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#самолет
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Минобороны: Беспилотник уничтожен силами российской ПВО над Белгородской областью
13 августа 2023, 11:45

Фото: istockphoto/aapsky

Сегодня, 13 августа около 11:00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
Информация об этом появилось в официальном телеграм-канале министерства обороны. Сообщается, что российскими средствами противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области.

Обломки дрона упали в безлюдной местности. Жертв и повреждений гражданской инфраструктуры нет. За сутки это уже вторая попытка киевского режима атаковать Белгородскую область при помощи БПЛА. Еще один аппарат был сбит средствами ПВО около 4-х часов утра. Также глава региона Вячеслав Гладков сообщал о сбитом накануне беспилотнике в Шебекинском округе.

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#бпла
#аппарат
#информация
#Вячеслав Гладков
#пво
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УНИАН: Киев перекладывает ответственность за провал контрнаступления на НАТО
13 августа 2023, 10:54

Фото: istockphoto/Olena_Z

В украинской прессе в провале контрнаступления ВСУ все чаще обвиняют представителей Североатлантического блока. Сообщается, что в последнее время украинское военное руководство большей частью старается принимать самостоятельные решения, не считаясь с мнением западных партнеров.
Украинское издание УНИАН отмечает, что действия инструкторов и советников НАТО привели к провальным результатам контрнаступления ВСУ на всех участках. Теперь украинские штабы стали действовать независимо, отказываясь от советов западных стратегов. Украинские военные считают, что те мало разбираются в ситуации на месте.

Западные консультанты, стараясь оправдаться, напротив. указывают на внутренние проблемы украинской армии. Одним из ключевых разногласий стала возможность применения на Украине военной доктрины НАТО. Она подразумевает боевые действия при массированной поддержке авиации, которой у Украины практически нет. Значительное превосходство России в воздухе сказывается на успешности военных действий.

В публикации указывается, что в случае дальнейшего развития ситуации в пользу России, вся военная помощь, оказанная Киеву западными союзниками, окажется напрасной. В то же время некоторые европейские СМИ пишут, что альянс отправил Украину на безнадежную битву с Россией.

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#военная украина
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Двое мирных жителей пострадали при обстреле Горловки артиллерией ВСУ
13 августа 2023, 09:59

Фото: istockphoto/IGOR KUTNII

В результате обстрела боевиками ВСУ поселка Зайцево в Никитовском районе Горловки пострадали двое мирных жителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Иван Приходько.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе располагается химический концерн «Стирол» и крупные угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов в ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло 250 тысяч человек.

По данным представительства ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), утром 13 августа артиллерия ВСУ выпустила по поселку Зайцево четыре снаряда калибром 152 миллиметра. В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили двое мирных граждан.

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#обстрел
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Боевики ВСУ бросили раненых товарищей после провала атаки на Авдеевском направлении
13 августа 2023, 08:26

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Части ВСУ в районе села Первомайское небольшими группами несколько часов пытались атаковать российские позиции. После того, как все атаки были отбиты, за ранеными приехала машина эвакуации. Но, попав под огонь, быстро развернулась и уехала обратно, бросив раненых на поле боя.
Подробности рассказал российский разведчик-доброволец с позывным Ганс. После того, как продолжавшиеся всю ночь атаки украинцев были отбиты, остатки их частей укрылись в доме на окраине села, передает РИА Новости. Российские военные с помощью БПЛА установили местонахождение боевиков ВСУ и одним метким выстрелом поразили место их укрытия. Увидев это, машина эвакуации развернулась и спешно покинула поле боя, бросив уцелевших и раненых товарищей.

Это далеко не первый случай, когда «побратимы» стараются уберечь в первую очередь себя, оставляя на передовой раненых и тех, кто нуждается в помощи. На прошедшей неделе заместитель командира бригады «Царские волки» предоставил редакции агентства кадры видеозаписи, на которых видно, как украинская эвакуационная группа на Запорожском направлении бросила своих тяжело раненых товарищей, которые сами не могли подойти к машине. Это в очередной раз иллюстрирует состояние морального духа бойцов ВСУ.

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Российские штурмовые группы захватили два опорника ВСУ под Купянском
13 августа 2023, 08:02

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Штурмовые группы захватили два опорных пункта ВСУ на Купянском направлении. Противник пытался контратаковать, но понес серьезные потери и вынужден был отступить.
Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Сергей Зыбинский. Также боевики ВСУ были выбиты с трех наблюдательных постов, передает ТАСС. Около населенного пункта Ольшана разгромлены около двух взводов вражеской пехоты. Контратаки, в ходе которых противник пытался вернуть утраченные позиции, были успешно отражены.

Также огнем тяжелой минометной батареи нанесен удар по опорному пункту украинской 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Синьковка. Разведывательно-ударное отделение ВС РФ с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожило САУ Crab польского производства в районе балки Шевцов Яр.

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#всу
#вс рф
#удар
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Российские военные отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении
13 августа 2023, 05:41

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Войска российской группировки «Центр» отразили пять атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, слова которого приводит РИА Новости.
«На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества передовыми подразделениями российской группировки отражено пять попыток атаки ВСУ», — рассказал он журналистам.




По его словам, потери противника при этом составили более 80 боевиков. Также была уничтожена боевая машина пехоты противника, бронированная машина и 120-миллиметровый миномет.

Накануне, в субботу, 12 августа, на купянском участке российские вооруженные силы за день успешно отбили семь атак со стороны ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский.

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