«Тропинки усеяны телами»: последние новости СВО

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ВСУ продолжают попытки закрепиться на берегу Днепра. Российские бойцы отбивают атаки противника и занимают новые позиции на линии боевого соприкосновения. О том, где удалось продвинуться ВС РФ, и что намерен предпринять противник для дискредитации российской армии, расскажет Редакция «Радио 1».
ВС РФ остановили колонну техники ВСУ
Минобороны РФ сообщило, что российские бойцы обнаружили колонну украинской техники в составе бронемашины и двух танков, которая следовала в сторону позиций ВС РФ. Военнослужащие Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ вместе с силами спецназа остановили колонну техники противника в районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении.
Украина готовит провокацию против России
Подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что Киев готовит провокацию для дискредитации ВС РФ и военно-политического руководства страны, информирует издание РИА Новости. Марочко пояснил, что ВСУ сняли фейковое видео, на котором видны обстрелы жилых домов в Купянске, чтобы обвинить в нанесении ударов по жилым кварталам российскую армию.
Бойцы ВС РФ водрузили российский триколор над Авдеевским терриконом
ВСУ высаживают ДРГ вдоль Днепра
Украинское командование отправляет диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на участок вдоль Днепра от Алешек до Новой Каховки. Об этом сообщил губернатор Харьковской области Владимир Сальдо. Он назвал этот участок на линии фронта наиболее активным и добавил, что ВСУ несут большие потери. По словам главы региона, украинская сторона не забирает тела убитых солдат и бросает раненых.
«Тропинки вдоль железнодорожного моста до Днепра усеяны телами украинских боевиков», — заявил Сальдо.
Воздушная тревога на Украине
Согласно данным онлайн-карт министерства цифровой трансформации Украины, минувшей ночью в Киевской области вновь прозвучали сигналы оповещения. Воздушная тревога была объявлена в 23:59. Информации о разрушениях в настоящее время нет.
Последние новости СВО
ВС РФ удалось продвинуться в районе Берховского водохранилища на Соледарском направлении. Ситуация у Клещеевки и Андреевки стабилизировалась. На северном фланге Бахмута российские бойцы идут в наступление, сообщает телеграм-канал «Рыбарь».
Занять новые позиции ВС РФ сумели на терриконе к юго-западу от Красногоровки, продолжается операция по блокированию Авдеевки.
На Купянском участке фронта ВС РФ перегруппировываются и готовятся к продолжению наступления.
ВСУ перебрасывают резервы на восточный берег Оскола и укрепляют северо-восточную часть острова Алешкинский. Отдельная группировка ВСУ планирует предпринять ещё один рывок в сторону Песчановки и Подстепного.
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Анастасия Крестьянова