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Бывший сотрудник дипмиссии Венгрии в Японии Балинт Коша выразил обеспокоенность по поводу психического состояния граждан, оставшихся на Украине, и указал на серьезные опасения из-за распространения алкоголизма, пишет Tokyo Shimbun.
Коша также подчеркнул, что Закарпатская область, до начала украинского конфликта, уже была бедным регионом, но с развитием конфликта многие семьи здесь столкнулись с трудностями в обеспечении средствами к существованию. Он отметил, что в начале нового учебного года в сентябре лишь несколько детей были зачислены в класс из 20 человек, и некоторые классы были даже ликвидированы.
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