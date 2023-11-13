Центр помощи «Забота» в Красногорске собирает грузы для участников СВО

Фото: администрация г. о. Красногорск
В центре помощи «Забота» в Красногорске изготовили и передали на передовую 100 маскировочных сетей, 200 брюк, 350 комплектов белья, тысячи балаклав, бафов и шапок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Небезразличные, милосердные, с широкой душой и большим сердцем. Все эти слова – о людях, трудящихся в центре помощи СВО «Забота». О матерях и жёнах участников спецоперации, о молодогвардейцах и волонтёрах. О тех, кому не всё равно», – написал в соцсетях депутат Госдумы Сергей Колунов.Центр работает на территории муниципалитета четыре месяца.
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