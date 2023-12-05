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Тульская мобильная группа ВДВ уничтожила под Соледаром пехоту ВСУ

МО РФ: Тульская мобильная группа ВДВ уничтожила под Соледаром пехоту ВСУ
05 декабря 2023, 05:01
Фото: сайт Минобороны РФ

Фото: сайт Минобороны РФ

Мобильная противотанковая группа Тульского гвардейского соединения ВДВ ликвидировала группу пехоты ВСУ под Соледаром в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Мобильным расчетом на мотовездеходе, оснащенным противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Фагот», была уничтожена группа пехоты численностью до 10 человек, которая укрывалась в опорном пункте в непосредственной близости от наших позиций под Соледаром», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что задачу по уничтожению противника выполняли тульские десантники, которые получили координаты ВСУ от разведгруппы с БПЛА. В Минобороны добавили, что кроме пехоты в опорном пункте был ликвидирован боекомплект противника, предназначенный для артиллерии.

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ВС России почти полностью заняли жилую застройку перед Курахово
05 декабря 2023, 04:28

Фото: сайт Минобороны РФ

ВС России почти полностью заняли жилую застройку в населённом пункте перед Курахово на Донецком направлении, откуда ВСУ обстреливают Донецк и другие города ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным «Купол».
«На Донецком направлении происходит движение, активная фаза нашего освобождения населенных пунктов. Многоэтажная застройка на данном участке полностью освобождена от сил противника, единичные очаги сопротивления остаются только в частном секторе. Буквально несколько домов — и оборона противника полностью рухнет», — цитирует агентство слова собеседника.

Он уточнил, что дальше вглубь позиций противника в районе Курахово, контролируемого Киевом, идёт сеть защитных укреплений.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Винницкой области Украины прогремел взрыв
«Общественное»: В Винницкой области Украины прогремел взрыв
05 декабря 2023, 03:48

Фото: iStock/RamonCast

В Винницкой области Украины произошел взрыв, звучит воздушная тревога. Об этом сообщает «Общественное».
«В Винницкой области был слышен звук взрыва», — проинформировал телеканал.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога также звучит в Тернопольской и Хмельницкой областях.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#украина
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В четырех областях Украины звучит воздушная тревога
В Харьковской, Николаевской и ещё двух областях Украины звучит воздушная тревога
05 декабря 2023, 00:15

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Отмечается, что в Харьковской области тревога была объявлена в 20:34 (21:34 мск). В Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях тревога прозвучала с 22:01 по 22:03 (с 23:01 по 23:03 мск).

Кроме того, тревога звучит в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и ДНР.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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Раскрыта вся правда о бойцах ВСУ, возглавлявших контрнаступление
WP: 70% бойцов ВСУ, возглавлявших контрнаступление, не имели боевого опыта
04 декабря 2023, 22:58

Фото: iStock/Olena_Z

70% бойцов одной из бригад ВСУ, возглавлявшей контрнаступление с помощью новейшего западного вооружения вступили в бой без опыта ведения боевых действие. Такие данные приводит газета Washington Post.
«Семьдесят процентов военнослужащих одной из бригад, возглавлявших контрнаступление и оснащенных новейшим западным оружием, вступили в бой, не имея боевого опыта», - говорится в статье.

Ранее газета также писала, что Украина и страны Запада недооценили российские силы перед тем как начать контрнаступление ВСУ. Согласно статье, многие на Украине и на Западе недооценили способность России восстанавливаться после катастроф на поле боя и использовать свои неизменные преимущества: живую силу, мины.

Также уточняется, что Россия смогла приспособиться ко всем условиям по ходу конфликта, отметив, что уже к марту ВС РФ на протяжении многих месяцев занимались строительством оборонительных сооружений.

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#киев
#контрнаступление
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WP: Киев объяснил США провал контрнаступления отсутствием поддержки с воздуха
04 декабря 2023, 22:42

Фото: iStock/Tomas Ragina

Провал контрнаступления ВСУ связан с отсутствием поддержки с воздуха и множеством засад. Об этом летом сообщил главе Пентагона Ллойду Остину Алексей Резников, возглавлявший в то время Минобороны Украины, пишет The Washington Post (WP).
Авторы отметили, что в ходе встречи в Брюсселе 15 июня Ллойд спросил у Резника, почему украинские военные для разминирования не применяли западное оборудование. По словам экс-министра, для этого требовалась поддержка ВСУ с воздуха.

«Мы не можем маневрировать из-за большого количества наземных мин и танковых засад», — заявил Алексей Резников.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российские военные продавливают ВСУ в районе Клещеевки
Алаудинов: ВС РФ продолжают продавливать ВСУ в районе Клещеевки
04 декабря 2023, 22:38

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об успехах ВС РФ в районах Клещеевки, Андреевки, находящихся на фланге Артемовска.
«На южном фланге Артёмовска бойцы спецназа ЮВО, мотострелки и артиллеристы продолжают уничтожать противника - в районе Андреевки и Клещеевки, продвигаясь с боями вперёд», - написал Алаудинов в своем Telegram-канале.

По его словам, также севернее и восточнее Клещеевки российские военные продолжают атаковать ВСУ. Им удается продвигаться вперед и закреплять позиции за железной дорогой. Кроме того, Алаудинов добавил, что бойцы российской армии также уверенно давят противника в районе Андреевки.

Ранее представитель добровольческого корпуса, помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов заявил, что штурмовые отряды ВС РФ, сформированные из добровольцев, перерезали основной путь снабжения группировки ВСУ на артемовско-соледарском участке.

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В Волгограде перекрыли доступ к вокзалу из-за эшелона с ранеными бойцами СВО
04 декабря 2023, 20:50

Фото: iStock/vadimguzhva

На Привокзальной площади в Волгограде скопилось множество экипажей скорой помощи, также перекрыт доступ на перроны железнодорожного вокзала из-за прибытия эшелона с ранеными на спецоперации военными. Об этом сообщает V1.RU.
Согласно сообщению, часть раненых бойцов доставили в госпитали прямо с поезда, остальные же продолжили путь после остановки. Те, кто может самостоятельно передвигаться успели закупить продукты.

«Мы даже не знаем, куда едем. Сказали, что в большом госпитале вас высадят. В Волгограде тяжелые остаются, а у нас средние травмы. После реабилитации обратно поедем. Сказали, что отпуск по ранению будет обязательно. Семья ждет», — рассказал один из военных.

По его словам, отпуск ему могут не дать, так как у него несерьезное осколочное ранение. Также он не знает, будут ли проводить операцию, чтобы достать все осколки из тела.

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Названа главная причина перехода ВСУ к обороне
Junge Welt: Зеленский перевел ВСУ к обороне из-за страха бунта
04 декабря 2023, 20:41

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Президент Украины Владимир Зеленский после провала контрнаступления приказал ВСУ перейти к обороне, так как испугался военного бунта в стране. Об этом пишет Junge Welt.
«В военных кругах говорят о голосах неких высокопоставленных военачальников, которые утверждали, что армия откажется повиноваться, если Зеленский отдаст приказ о продолжении самоубийственного наступления», - говорится в статье.

Таким образом, распоряжение Зеленского о переходе к обороне – это лишь уступка на оказанное давление.

Кроме того, проблемой для Зеленского является популярность и рост доверия главкому ВСУ Валерию Залужному. Теперь офис президента пытается всячески его дискредитировать. Также в статье не исключили, что Залужного в скором времени могут уволить.

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#всу
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В США заявили, что Запад недооценил Россию перед контрнаступлением ВСУ
WP: Украина и Запад недооценили Россию перед контрнаступлением ВСУ
04 декабря 2023, 20:17

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина и страны Запада недооценили российские силы перед тем как начать контрнаступление ВСУ. Об этом пишет американская газета Washington Post.
«Многие на Украине и на Западе недооценили способность России восстанавливаться после катастроф на поле боя и использовать свои неизменные преимущества: живую силу, мины», - говорится в статье.

Также уточняется, что Россия смогла приспособиться ко всем условиям по ходу конфликта, отметив, что уже к марту ВС РФ на протяжении многих месяцев занимались строительством оборонительных сооружений.

Washington Post также пишет, что неудачи Украины в ходе контрнаступления привели к тому, что Украина и США начали обвинять друг друга во взаимных ошибках и просчетах. Сообщается, что на протяжении вооруженного конфликта военные Вашингтона пришли к выводу, что Киев обладает недоработками в базовой военной тактике. На что украинская сторона заявила, что в США не осознают, как ударные беспилотные летательные аппараты и иные технологии изменили ситуацию на линии боевого соприкосновения.

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