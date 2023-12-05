Тульская мобильная группа ВДВ уничтожила под Соледаром пехоту ВСУ

Фото: сайт Минобороны РФ
Мобильная противотанковая группа Тульского гвардейского соединения ВДВ ликвидировала группу пехоты ВСУ под Соледаром в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Мобильным расчетом на мотовездеходе, оснащенным противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Фагот», была уничтожена группа пехоты численностью до 10 человек, которая укрывалась в опорном пункте в непосредственной близости от наших позиций под Соледаром», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.
Уточняется, что задачу по уничтожению противника выполняли тульские десантники, которые получили координаты ВСУ от разведгруппы с БПЛА. В Минобороны добавили, что кроме пехоты в опорном пункте был ликвидирован боекомплект противника, предназначенный для артиллерии.
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