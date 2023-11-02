«Тупик»: Главком ВСУ Залужный сделал неожиданное признание

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Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик, поэтому ВСУ не добьются прорыва. Об этом пишет Economist.
«Как и в первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», — цитирует издание слова главкома.
Залужный рассказал, что какое-то время не мог понять, почему ВСУ не добиваются успехов, хотя по подсчётам должны были добраться до Крыма за четыре месяца. Он пожаловался, что вместо этого наблюдал, как украинская армия застревает на минных полях, а техника, поставленная Западом, расстреливается артиллерией ВС РФ.
«Сначала я подумал, что что-то не так с нашими командирами, поэтому поменял некоторых из них. Потом я подумал, что, возможно, не годятся наши солдаты», — заявил главнокомандующий.
По его словам, проблема заключается в том, что российская армия видит всё, что делает ВСУ, и наоборот. Так, выйти из тупика поможет только технологический скачок.
«Как например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга», — заключил Валерий Залужный.
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Диана Аванесян