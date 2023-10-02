Турция может передать Украине улучшенные дроны Bayraktar

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Глава турецкой оборонной компании Baykar Defence Хулук Байрактар выразил мнение о возможности предоставления Украине улучшенной версии беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, известных как Bayraktar Akıncı. Эту информацию сообщил украинский информационный ресурс «24 канал».
Байрактар заявил, что вопрос о передаче данных дронов Байрактар Украине находится в стадии рассмотрения. Ранее об возможной передаче этой беспилотной техники в Украину сообщало также украинское издание УНИАН.
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Артем Кузьмин