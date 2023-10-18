«Тяжелое поражение»: ВСУ вновь не удалось закрепиться на левом берегу Днепра

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Вооруженные силы Украины предприняли очередную провальную попытку высадиться на левом берегу Днепра, об этом рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Попытки противника закрепиться на левом берегу не принесли ему результата. Бойцы группировки войск «Днепр» наносят врагу тяжёлое поражение, потери боевиков вооружённых формирований киевского режима очень велики», - прокомментировал ситуацию Сальдо.
По словам губернатора, в регионе также была пресечена деятельность четырех ДРГ. При этом, оставшиеся в живых украинские боевики под российским огнем отступают к Днепру и просят об эвакуации вдоль Антоновского железнодорожного моста.
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Евгения Парфентьева