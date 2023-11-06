Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Тяжелораненый Герой России Сайфуллин вернулся на СВО

Тяжелораненый Герой России Сайфуллин вернулся на СВО

06 ноября 2023, 08:40
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Герой России полковник Рустам Сайфуллин, который был дважды ранен во время СВО вернулся на фронт, чтобы поддержать свой полк.
«Я не имею права отлеживаться где-то дома, жалеть себя, лежа на кровати», —сказал Рустам Сайфуллин, пишет РИА Новости.
По его словам, обязанность офицеров, получивших увечья на поле боя, передать свой опыт молодым командирам. Приехав к своим бойцам, Сайфуллин высоко оценил их службу.

«Молодцы! Работаете слаженно, так держать! Все задачи полк выполнял, выполняет, и, я уверен, что вы все будете выполнять достойно», — уверенно заявил Рустам Сайфуллин.
Он рассказал, что полк — его боевая семья, рядом с которой он «дышит полной грудью».

Рустам Сайфуллин командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. Он продолжал командование под огнем противника, получив тяжелые ранения. Его подразделения справились с задачей и переправились через Северский Донец. За мужество и героизм офицер был удостоен звания Героя России. После восстановления Рустам Сайфуллин был назначен замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

Читайте также:

Солдаты ВСУ начали готовиться к худшему после слов Залужного

Зеленский объяснит Трампу, почему конфликт на Украине не завершится за 24 часа

В Одессе повредили припортовую инфраструктуру во время взрывов
#сво
#украина
#россия
Читайте нас в
Зеленский объяснит Трампу, почему конфликт на Украине не завершится за 24 часа
06 ноября 2023, 08:27

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он может объяснить экс-президенту США Дональду Трампу, почему конфликт на Украине нельзя решить за 24 часа.
«Я приглашаю Трампа. Если он приедет сюда, мне понадобится 24 минуты, не больше, чтобы объяснить, что он не сможет принести мир», - заявил Владимир Зеленский в интервью телекомпании NBC.
По словам украинского президента, он не знает, сократит ли Трамп поддержку Украины, если он вновь будет избран президентом. По мнению Зеленского, Трамп не сможет отказаться от продолжения помощи, потому что американцы якобы продолжают выступать за дальнейшую поддержку Киева.
 
По данным социологической службы Gallup, число американцев, которые считают объём помощи США Украине слишком большим и выступают  в преддверии «зимних холодов на Украине» за сокращение поддержки, значительно увеличилось. Данного мнения придерживаются 41% опрошенных.
 
Напомним, Трамп говорил, что, вернувшись в Белый дом, может в течение 24 часов завершить конфликт на Украине. Но он не исключил, что придется уступить некоторые территории.

Читайте также:

Зеленский ответил на вопрос о длительности финансирования ВСУ

Зеленский прокомментировал мнение Залужного о том, что конфликт зашёл в тупик

В США заявили о пессимизме в рядах ВСУ
#всу
#украина
#сво
Читайте нас в
Солдаты ВСУ начали готовиться к худшему после слов Залужного
06 ноября 2023, 08:18

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Солдат ВСУ рассказал, что украинские военные начали готовиться к худшему после слов главкома ВСУ Валерия Залужного.
После того, как Залужный признал неудачи, украинские военные стали жаловаться на положение дел на фронте, а также спрогнозировали поражение в конфликте, пишет AFP.
 
«Я говорю это уже в течение некоторого времени. Шаг за шагом мы проигрываем войну», —сказал агентству боец ВСУ с позывным «Мудрый».
Украинский военный «Дэн» жаловался на нехватку артиллерии, сказав, что «ситуация лишь усугубляется», и военные готовятся к худшему.
 
Напомним, в статье в Economist Валерий Залужный сообщил, что ВСУ зашли в тупик — «скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет». Главком ВСУ признал, что не смог задать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали западные партнёры.

Читайте также:

В Одессе повредили припортовую инфраструктуру во время взрывов

Российские бойцы уничтожили машину ВСУ с боеприпасами с помощью дронов

В США заявили о пессимизме в рядах ВСУ
#всу
#сво
#украина
Читайте нас в
В Одессе повредили припортовую инфраструктуру во время взрывов
06 ноября 2023, 07:55

Фото: istockphoto/RamonCast

После ночных взрывов припортовая одесская инфраструктура получила повреждения.
Об этом сообщает пресс-секретарь сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк в эфире канала «Рада».
 
Украинские СМИ в ночь на понедельник писали о серии взрывов в Одессе после воздушной тревоги.
 
«Есть попадания в припортовую инфраструктуру, это складские помещения, специальная автопогрузочная техника, также пострадали автомобили с зерном», — сообщила Наталия Гуменюк.
Ранее сообщалось, что российские десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Артёмовском. Артиллерийский расчёт гаубицы Д-30 Воздушно-десантных войск России уничтожил замаскированный украинский командно-наблюдательный пункт на Артёмовском направлении СВО, находящийся  в одном из полуразрушенных домов в серой зоне. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Читайте также:

МО РФ: Российские десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Артёмовском

Российские бойцы уничтожили машину ВСУ с боеприпасами с помощью дронов

В США заявили о пессимизме в рядах ВСУ
#всу
#одесса
#сво
Читайте нас в
Российские бойцы уничтожили машину ВСУ с боеприпасами с помощью дронов
06 ноября 2023, 06:36

Фото: iStock/vadimrysev

Командир разведывательного подразделения группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Шмель» заявил, что тандем из расчёта ударных FPV-дронов и разведывательного БПЛА выследил и уничтожил БМП противника, перевозившую боеприпасы. Об этом пишет РИА Новости.
«Наша разведка при помощи беспилотников выследила украинскую БМП и передала сведения расчету ударных FPV-дронов. Ребята грамотно отработали по бронетехнике противника. В результате точных попаданий дронов-камикадзе по БМП сдетонировал боекомплект, который эта техника перевозила», — цитирует агентство слова собеседника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В США заявили о пессимизме в рядах ВСУ

Артиллерия «Центра» поразила 40 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ

МО РФ: Российские десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Артёмовском
#сво
#всу
#рф
#бпла
#беспилотник
#вс рф
Читайте нас в
В США заявили о пессимизме в рядах ВСУ
NYT заявила о пессимизме в рядах ВСУ насчет исхода конфликта с Россией
06 ноября 2023, 06:13

Фото: iStock/Michele Ursi

Солдаты ВСУ морально готовятся к длительному конфликту с Российской Федерацией. Так, в рядах украинской армии растёт недовольство государством, пишет New York Times.
Глава села Тухля Львовской области Андрей Ткачук заявил, что «мальчики на фронте очень устали физически и психологически». При этом он отметил, что конфликт с Россией будет длиться ещё долго.

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, рейтинг доверия украинцев к действующему правительству рухнул с 74% в мае до 39% в октябре. Государственному телевидению Украины доверяют только 48% граждан.

Директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий отметил, что украинцы «становятся пессимистами», так как больше не ощущают себя в безопасности.

Читайте также:

МО РФ: Российские десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Артёмовском

Кулеба: Киев не может позволить себе зависеть только от поддержки США

Зеленский ответил на вопрос о длительности финансирования ВСУ
#рейтинг
#мо
#конфликт
#всу
#киев
#рф
Читайте нас в
Артиллерия «Центра» поразила 40 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ
06 ноября 2023, 05:39

Фото: сайт Минобороны РФ

Российская артиллерия поразила 40 районов сосредоточения живой силы и техники ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы Александра Савчука.
«Российской артиллерией поражены пять опорных пунктов, а также свыше 40 районов сосредоточения живой силы и техники противника», — цитирует агентство слова собеседника.

Савчук добавил, что в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении действия подразделений группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и авиации позволили нанести поражение штурмовым группам противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Балицкий: Контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении полностью остановлено

Ошибки Залужного доведут Украину до катастрофы

Зеленский признал, что все уже устали от конфликта на Украине
#владимир путин
#президент
#операции
#лидер
#сво
#всу
#контрнаступление
Читайте нас в
МО РФ: Российские десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Артёмовском
06 ноября 2023, 05:34

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Артиллерийский расчёт гаубицы Д-30 Воздушно-десантных войск (ВДВ) России ликвидировал замаскированный украинский командно-наблюдательный пункт на Артёмовском направлении СВО, который находился в одном из полуразрушенных домов в серой зоне. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
«Артиллеристы-десантники вели стрельбу осколочно-фугасными боеприпасами с закрытой огневой позиции, находящейся на удалении около 8 километров. В результате точного попадания командно-наблюдательный пункт ВСУ с личным составом был уничтожен», — рассказали в военном ведомстве .

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Российские военные с помощью FPV-дрона уничтожили украинский автоматический гранатомёт

Минобороны: ВС РФ уничтожили склад средств авиапоражения на аэродроме Днепр

Войска ЦВО взяли штурмом и зачистили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
#вдв
#всу
#вооружённые силы рф
Читайте нас в
Балицкий: Контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении полностью остановлено
06 ноября 2023, 05:13

Фото: сайт Кремля

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о полной остановке украинского контрнаступления на Запорожском направлении благодаря выбранной Вооружёнными силами РФ тактике маневренной обороны. Об этом пишут «Известия».
«Противник единственное, что делает, это обстреливает наши населенные пункты ракетами, которые поставляет Запад. Это все, что они могут сегодня», — заявил губернатор.

По его словам, ВСУ уже выдохлись, сейчас им осталась лишь агония. В частности, отдельные бои до сих пор продолжаются в районе сел Работино и Щербаки.



Также Балицкий сообщил о том, что началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и будет проходить в том числе по территории ДНР и Запорожской области.

Читайте также:

Российские войска заняли выгодные позиции у Работино

Российские силы сорвали масштабную атаку ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области сообщили об утрате ВСУ наступательного потенциала
#евгений балицкий
#запорожская область
#всу
#контрнаступление
#вс рф
Читайте нас в
Ошибки Залужного доведут Украину до катастрофы
Польский генерал Скшипчак предрёк поражение Украины из-за ошибок Залужного
06 ноября 2023, 01:42

Провал контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) неизбежен из-за ошибок их главнокомандующего Валерия Залужного, что приведёт к катастрофическому поражению Украины в конфликте с Россией. Об этом в интервью изданию Wirtualna Polska заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак.
«Я бы лишил должности Залужного за ошибки в командовании. Если он отвечает за это провальное контрнаступление, то я бы расценил это как саботаж, а не ошибку. Если мой командир атакует там, где противник сильнее всего, это преступление», — заявил Скшипчак.

По его словам, грядущее поражение Украины будет связано прежде всего с тем, что конфликт Москвы и Киева в итоге решится не на поле боя, а «в кабинетах политиков» и дипломатов.

Ранее Залужный в интервью для Economist заявил, что украинская армия зашла в тупик, поэтому ждать «красивого прорыва» не стоит. Также он признался, что не смог вести бои так, как того ожидали на Западе. А генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос рассказал, что это можно воспринимать как сигнал о помощи, который западные страны должны принять как просьбу об оказании давления на руководство страны.

Читайте также:

Генерал ВСУ Кривонос назвал высказывания Залужного призывом о помощи

Зеленский прокомментировал мнение Залужного о том, что конфликт зашёл в тупик

«Пора»: В Крыму Залужному посоветовали начать составлять акт о капитуляции ВСУ
#польша
#украина
#всу
Читайте нас в
Достижения.рф