Тяжелораненый Герой России Сайфуллин вернулся на СВО

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Герой России полковник Рустам Сайфуллин, который был дважды ранен во время СВО вернулся на фронт, чтобы поддержать свой полк.
«Я не имею права отлеживаться где-то дома, жалеть себя, лежа на кровати», —сказал Рустам Сайфуллин, пишет РИА Новости.По его словам, обязанность офицеров, получивших увечья на поле боя, передать свой опыт молодым командирам. Приехав к своим бойцам, Сайфуллин высоко оценил их службу.
«Молодцы! Работаете слаженно, так держать! Все задачи полк выполнял, выполняет, и, я уверен, что вы все будете выполнять достойно», — уверенно заявил Рустам Сайфуллин.Он рассказал, что полк — его боевая семья, рядом с которой он «дышит полной грудью».
Рустам Сайфуллин командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. Он продолжал командование под огнем противника, получив тяжелые ранения. Его подразделения справились с задачей и переправились через Северский Донец. За мужество и героизм офицер был удостоен звания Героя России. После восстановления Рустам Сайфуллин был назначен замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.
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