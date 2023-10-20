У границы с Белгородской областью открыли огонь по группе диверсантов ВСУ

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Российские пограничные службы заметили у границы с Белгородской областью группу диверсантов ВСУ и открыли по ним огонь. Информацию сообщает телеграм-канал Shot.
По данным Shot, диверсионно-разведывательная группа ВСУ запустила разведывательный БПЛА у границы с Россией около таможенного пункта Грайворон. Российские пограничники нанесли удар по диверсантам из гранатомета.
Попытка диверсии произошла 19 октября примерно в 20:00. ДРГ состояла из шести человек. Пограничники отогнали диверсантов обратно в лес. Сообщается, что как минимум один солдат ВСУ получил серьезное ранение. По предварительным данным, украинские диверсанты проводили разведку у границы с Белгородской областью перед прорывом на территорию РФ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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