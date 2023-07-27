У Киева нет оружия для масштабного контрнаступления

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У Киева не хватает оружия для масштабного контрнаступления, заявил украинский военнопленный Сергей Ходов в интервью «РИА Новости».
«У нас нет такого вооружения, чтоб идти в контрнаступление. Ну то, что я вижу», - прокомментировал ситуацию Ходов.
Военнопленный рассказал, что когда командование отправило его роту на позицию, на которую ВС РФ пошли в наступление, то украинским бойцам было даже нечем отстреляться. Из арсенала у них были с собой гранаты и несколько «рожков» с патронами к автомату.
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Евгения Парфентьева