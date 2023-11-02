У Киева нет перспектив победы, заявил Песков

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чем быстрее Киев поймет, что у него нет перспектив победы на поле боя, тем быстрее можно разрешить ситуацию. Так Песков прокомментировал журналистам слова главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного.
По словам пресс-секретаря, украинский конфликт не зашел в тупик, так как РФ последовательно продолжает проведение спецоперации, все ее цели будут достигнуты.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что слова Залужного свидетельствуют о полном провале контрнаступления украинских войск. Чепа отметил, что по большому количеству позиций оружие НАТО проигрывает российскому, что также говорит о полном провале планов Вашингтона на контрнаступление ВСУ.
Напомним, Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик, поэтому ВСУ не добьются прорыва. Он пожаловался, что наблюдал, как украинская армия застревает на минных полях, а техника, поставленная Западом, расстреливается артиллерией ВС РФ.
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Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что слова Залужного свидетельствуют о полном провале контрнаступления украинских войск. Чепа отметил, что по большому количеству позиций оружие НАТО проигрывает российскому, что также говорит о полном провале планов Вашингтона на контрнаступление ВСУ.
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Екатерина Коршунова