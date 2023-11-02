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У Киева нет перспектив победы, заявил Песков

Песков: киевскому режиму надо понять, что перспектив победы на поле боя нет
02 ноября 2023, 12:31
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чем быстрее Киев поймет, что у него нет перспектив победы на поле боя, тем быстрее можно разрешить ситуацию. Так Песков прокомментировал журналистам слова главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного.
По словам пресс-секретаря, украинский конфликт не зашел в тупик, так как РФ последовательно продолжает проведение спецоперации, все ее цели будут достигнуты.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что слова Залужного свидетельствуют о полном провале контрнаступления украинских войск. Чепа отметил, что по большому количеству позиций оружие НАТО проигрывает российскому, что также говорит о полном провале планов Вашингтона на контрнаступление ВСУ.


Напомним, Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик, поэтому ВСУ не добьются прорыва. Он пожаловался, что наблюдал, как украинская армия застревает на минных полях, а техника, поставленная Западом, расстреливается артиллерией ВС РФ.

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#украина
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Энергодар атаковали украинские дроны-камикадзе
Рогов: ВСУ атаковали центр Энергодара дронами-камикадзе
02 ноября 2023, 13:16

Фото: iStock/aapsky

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара. По предварительным данным, есть попадание в жилой дом. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Рогова, атака дронов-камикадзе ВСУ по Энергодару связана с попыткой сорвать ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Рогов отметил, что украинские боевики организовали системную атаку, на город ударные беспилотники направлялись один за одним.

Ранее сообщалось, что сегодня утром, 2 ноября, в акватории Черного моря и в Крыму сработали дежурные системы ПВО. Минобороны РФ отмечает, что Киев предпринял попытку совершить теракт на территории России, используя 6 беспилотников летательного типа. В итоге один из них сбили в акватории Черного моря, ещё 5 перехватили над Крымом.

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Песков не согласился со словами Залужного о тупиковой ситуации в конфликте
#минобороны рф
#дрон
#теракт
#аэс
#всу
#киев
#магатэ
#атака
#пво
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Песков не согласился со словами Залужного о тупиковой ситуации в конфликте
02 ноября 2023, 13:06

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что украинский конфликт не зашел в тупик. Так Песков прокомментировал журналистам слова главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного.
По словам пресс-секретаря, чем быстрее Киев поймет, что у него нет перспектив победы на поле боя, тем быстрее можно разрешить ситуацию. Песков также отметил, что РФ последовательно продолжает проведение спецоперации, все ее цели будут достигнуты.

Напомним, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что слова Залужного свидетельствуют о полном провале контрнаступления украинских войск. Чепа отметил, что по большому количеству позиций оружие НАТО проигрывает российскому, что также говорит о полном провале планов Вашингтона на контрнаступление ВСУ.

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#нато
#всу
#киев
#песков
#рф
#контрнаступление
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Nestle оказалась в украинском списке «спонсоров войны»
02 ноября 2023, 12:54

Фото: istockphoto/danr13

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло швейцарскую корпорацию в список международных спонсоров войны.
ТАСС пишет, что это произошло из-за того, что корпорация продолжает работать в России, поставляет товары и расширяет свою российскую производственную базу. Об этом сказано в сообщении в Telegram-канале НАПК.

Несмотря на заявления компании о том, что она приостановит экспорт и импорт в РФ, за исключением товаров первой необходимости, полки магазинов в России «переполнены продукцией Nestle».

Швейцарский концерн Nestlé заявлял, что приостанавливает в России работу брендов KitKat и Nesquik из-за событий на Украине.

«Мы приостанавливаем деятельность известных брендов Nestlé, таких как KitKat и Nesquik. Мы уже прекратили импорт и экспорт второстепенных товаров в Россию и из неё, прекратили всю рекламу и приостановили все капиталовложения в страну. Разумеется, мы полностью соблюдаем все международные санкции в отношении России», — говорится в заявлении компании, пишет РИА Новости.
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#россия
#украина
#сво
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Шеремет предложил Залужному думать не о прорыве ВСУ, а о выживании Украины
02 ноября 2023, 12:05

Фото: iStock/Prostock-Studio

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному думать не о прорыве ВСУ, а о выживании Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Парламентарий отметил, что тактика и стратегия украинских войск, которая разработана специалистами НАТО, не оправдалась, ВС России сдержали наступление противника и уничтожили его основные боевые силы. По мнению Шеремета, украинское правительство показало свое «гнилое нутро», отправив на гибель на поле боя тысячи солдат, при этом заранее сомневаясь в успехах контрнаступления.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что слова Залужного свидетельствуют о полном провале контрнаступления украинских войск. Чепа отметил, что по большому количеству позиций оружие НАТО проигрывает российскому, что также говорит о полном провале планов Вашингтона на контрнаступление ВСУ. 

Напомним, Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик, поэтому ВСУ не добьются прорыва. Он пожаловался, что наблюдал, как украинская армия застревает на минных полях, а техника, поставленная Западом, расстреливается артиллерией ВС РФ.

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#оружие
#техника
#гибель
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#всу
#вс рф
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#контрнаступление
#украина
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В России объяснили слова Залужного о тупике на фронте
Депутат Чепа: слова Залужного о тупике на фронте связаны с провалом наступления
02 ноября 2023, 11:54

Фото: iStock/undefined undefined

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал слова Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного о тупике на фронте.
По мнению Чепы, слова Залужного свидетельствуют о полном провале контрнаступления украинских войск. Чепа отметил, что по большому количеству позиций оружие НАТО проигрывает российскому, что также говорит о полном провале планов Вашингтона на контрнаступление ВСУ. Парламентарий добавил, что такое поведение Залужного показывает его попытки оказать влияние на американских союзников и получить новое вооружение.

Ранее Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик, поэтому ВСУ не добьются прорыва. Он пожаловался, что наблюдал, как украинская армия застревает на минных полях, а техника, поставленная Западом, расстреливается артиллерией ВС РФ.

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#техника
#вооружение
#нато
#всу
#вс рф
#контрнаступление
#украина
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В Госдуме одобрен проект о списании с участников СВО поручительств по кредитам
02 ноября 2023, 11:03

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендует принять в первом чтении законопроект, который позволит списывать кредитные поручительства погибших или тяжело раненых участников СВО.
Документ внесла группа сенаторов и депутатов. Он предусматривает прекращение обязательств по договорам поручительства участников СВО, погибших в ходе спецоперации, умерших от полученного увечья или ставших инвалидами 1-й группы, пишет РИА Новости.

В данный момент в таких ситуациях с участников СВО кредитные обязательства списывают полностью, но поручительств по кредитам это не касается, то есть при отсутствии законодательных ограничений судебная практика обязывает стать поручителями наследников погибшего.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании сообщил, что киевский режим продолжает нести потери и проигрывать, даже несмотря на поставку новых видов оружия от союзников из Североатлантического альянса.

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#госдума
#сво
#кредиты
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Бывшие бойцы «Вагнера» создали новый отряд
Экс-бойцы ЧВК «Вагнер» создали новый отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат»
02 ноября 2023, 10:47

Фото: istock / Anna_Anikina

Бывшие бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» организовали отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат». Информацию сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова замкомандира отряда с позывным «011».

«Вы наблюдали за боевым слаживанием, одной из ротно-тактических групп. Работали с применением FPV-дронов. Было три задачи на три отделения. Следующий этап у нас, это привлечение ствольной артиллерии и тяжелой техники в виде танков и БМП-3, начинаем потихонечку втягиваться», — рассказал заместитель командира.
 «011» рассказал, что в отряде состоят не только командиры, но и бывшие бойцы «Вагнера», артиллеристы, штурмовые и бронетанковые группы. Сообщается, что экипаж бронегрупп и артиллерии полностью состоят из «вагнеровцев». А штурмовые группы на 60% из бойцов ЧВК и на 40% из новоприбывших солдат.

Ранее сообщалось, что сын покойного основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Павел стал новым главой компании в составе Росгвардии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
#вагнер
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Последние новости СВО: что намерена применить Украина на фронте, где закрепились ВСУ
02 ноября 2023, 10:17

Фото: iStock/IherPhoto

Российским военным удалось занять новые позиции на Луганском направлении. Противник пытается атаковать на нескольких участках фронта. Редакция «Радио 1» расскажет, как оценил ситуацию в зоне проведения СВО главнокомандующий ВСУ, и что поможет Украине обернуть ситуацию на фронте в свою пользу.

ПВО сбила БПЛА над Черным морем и Крымом


Системы российской ПВО зафиксировали и перехватили дрон противника над акваторией Черного моря. Еще пять беспилотников уничтожены над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В результате происшествия жертв и разрушений нет.
ВС РФ поразили 160 целей на Краснолиманском направлении

Руководитель пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские бойцы подавили около 30 артиллерийских расчетов ВСУ на Краснолиманском направлении, пишет РИА Новости. Также был нанесен точный удар по штурмовой бригаде противника и двум наблюдательным пунктам ВСУ.  Всего удалось поразить 160 целей.
 
Украине предрекли начало репрессий и гражданской войны
Украине предрекли начало репрессий и гражданской войны

Залужный назвал причину неудач ВСУ


Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что вооруженный конфликт зашел в тупик, и выйти из него поможет только технологический скачок, приводит его слова издание Economist.

Залужный рассказал, что украинские бойцы должны были добраться до Крыма за несколько месяцев, однако этого до сих пор не произошло. Он заявил, что уже предпринят ряд мер для ускорения этого процесса, например, сделаны кадровые перестановки в командующем составе ВСУ. Залужный предположил, что проблема заключается в том, что российская сторона наперед владеет информацией о возможных действиях украинских военных. Он добавил, что изменить ситуацию на фронте в пользу Украины сможет применение высокотехнологических средств.

«Как например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга», — пояснил Залужный.

Последние новости СВО


ВС РФ продолжают наносить удары по военным объектам инфраструктуры. Одной из приоритетных целей для российских бойцов стал аэродром «Миргород» в Полтавской области, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». С территории аэродрома запускаются ракеты западного производства Storm Shadow. Информации о разрушениях в настоящее время нет.

В направлении Авдеевки российские военнослужащие проводят операцию по охвату укрепрайона. Продвинуться ВС РФ удалось к Новокалиново.

Соскин: Все подготовленные бойцы ВСУ погибли или ранены
Соскин: Все подготовленные бойцы ВСУ погибли или ранены

По информации телеграм-канала WarGonzо, на Запорожском направлении ВСУ удалось расширить зону контроля к западу от населенного пункта Работино. Также противник смог расширить плацдарм в районе Крынок.

Российским бойцам удалось достичь успеха на Луганском направлении. Новые позиции ВС РФ заняли у Петропавловки и Синьковки. На этом направлении важное значение имеет Купянск, к которому намерены пройти ВС РФ.

На Донецком фронте продолжают штурмовые действия российские военные. В районе Марьинки и Первомайского идут ожесточенные бои.
 
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#минобороны рф
#военные
#дрон
#бпла
#авиация
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#новости
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#вс рф
#ракеты
#наемники
#пво
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Над акваторией Черного моря сбили дрон, ещё 5 перехватили над Крымом
02 ноября 2023, 08:03

Фото: iStock/aapsky

Сегодня утром, 2 ноября, в акватории Черного моря и в Крыму сработали дежурные системы ПВО.
Минобороны РФ сообщает, что Киев предпринял попытку совершить теракт на территории России, используя 6 беспилотников летательного типа.

В итоге один из них сбили в акватории Черного моря, ещё 5 перехватили над Крымом.

Российские военные работают над уничтожением воздушных целей над полуостровом Крым, из-за чего жителей Севастополя просят не покидать укрытия. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он отметил, что наибольшую опасность представляют осколки воздушных средств, которые сбиваются силами российских ПВО. Именно поэтому настоятельно рекомендуют избегать нахождения на открытом пространстве.

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#всу
#сво
#крым
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