У Киева осталось совсем немного времени, чтобы успеть завершить конфликт

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Владимиру Зеленскому необходимо одуматься и остановить конфликт, пока США окончательно не прекратят финансирование Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«США близки к прекращению финансирования Украины. Как только они прекратят, то же самое сделает Германия, Великобритания и другие европейские страны. Мое мнение: надо останавливаться до того, как США это сделают. Надо собирать каких-то умных людей в Украине, которые должны смотреть чуть дальше, чем этот человек (президент Украины Владимир Зеленский), находящийся в состоянии психического аффекта вместе со своей немногочисленной группой «певцов войны», - прокомментировал ситуацию Соскин.
Эксперт напомнил, что с каждым днем все больше американских политиков выступают против финансирования Украины, поскольку понимают, что провал контрнаступления ВСУ ознаменовал полный крах украинской армии.
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