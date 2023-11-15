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В Херсонской области у побережья Кинбурнской косы всплывают морские мины ВСУ. Часть выбрасывает на берег, рассказал замглавы Голопристанского муниципального округа по работе с населением и территорией Кинбурнской косы Константин Тистол.
«На Кинбурнской косе в середине осени после штормов начали всплывать морские мины украинской стороны, которые она в самом начале СВО повыбрасывала со стороны Одессы, ожидая прихода Черноморского флота. Об этом сообщили жители косы. Большая часть мин взрывается на отмелях, но уже были случаи, когда мины выбрасывало на берег», — цитирует РИА Новости слова Тистола.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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