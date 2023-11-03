У Работино заметили французских снайперов

Разведчики Воздушно-десантных войск РФ из Новороссийской десантно-штурмовой бригады рассказали, что под Работино в Запорожской области присутствуют французские наемники, действующие в качестве снайперов. Об этом сообщает один из разведчиков, видеоинтервью с которым опубликовало Министерство обороны России.