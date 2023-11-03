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У Работино заметили французских снайперов

МО: Разведчики ВДВ засекли французских снайперов под Работино в Запорожье
03 ноября 2023, 08:34
Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Разведчики Воздушно-десантных войск РФ из Новороссийской десантно-штурмовой бригады рассказали, что под Работино в Запорожской области присутствуют французские наемники, действующие в качестве снайперов. Об этом сообщает один из разведчиков, видеоинтервью с которым опубликовало Министерство обороны России.

«Мы когда доходили до края села, снайперы-французы уже были из легиона. Вооружения натовского было очень много найдено в селе, мы сжигали все в подвалах», — заявил разведчик.
Он также рассказал, что в зоне спецоперации видел большое количество темнокожих иностранцев, которые сражаются на стороне ВС Украины.


Военнослужащий также объяснил, что на Работино ВСУ отправляют много солдат и техники и российские подразделение уже научились различать отряды мобилизованных от частей, укомплектованных из элитных бойцов.

Кроме того, разведчик поделился, что в последнее время атаковать стали чаще именно отряды из плохо подготовленных солдат ВСУ, которые поступили на службу по мобилизации.

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Стало известно о масштабах потерь ВСУ на купянском направлении
Марочко: Потери ВС Украины на Купянском направлении превысили число свежих сил
03 ноября 2023, 08:51

Фото: istock /Tomas Ragina

Потери Вооруженных сил Украины в Купянском районе Харьковской области превышают количество солдат, которые только прибыли на линию фронта. Об этом рассказал подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, сообщает РИА Новости.
Подполковник рассказал, что речь про потери украинских солдат возле населенного пункт Синьковка. Марочко утверждает, что если так и продолжится, то ВСУ рискует в ближайшие дни потерять ресурсы для сдерживания ВС РФ на данном участке фронта.

«За последние несколько суток в районе Синьковки у украинских боевиков безвозвратные и санитарные потери начали превышать количество поступающих свежих сил для восполнения потерь», — подчеркнул эксперт.
Ранее разведчик ВДВ РФ рассказала, что под Работино в Запорожской области замечены французские наемники, действующие в качестве снайперов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#новости
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#солдат
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Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ
Су-25СМ «Центра» уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ
03 ноября 2023, 06:19

Фото: iStock/3D_generator

Экипажи штурмовиков Су-25СМ из состава войск группировки «Центр» выполнили удары по опорному пункту и районам, где сконцентрировались силы и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России, передает РИА Новости.
В рамках выполнения своего задания, штурмовики выполнили полет на предельно низкой высоте, не превышающей 25 метров, при маневрировании вокруг рельефа местности. Ударная группа истребителей-штурмовиков подошла на ближайшее расстояние для применения подвесного вооружения.

После нацеливания на цель, пилоты выполнили маневр, включающий кабрирование (резкий набор высоты с поднятием носа самолета выше горизонта), и выпустили неуправляемые ракеты С-13 к опорному пункту и месту скопления живой силы и военной техники противника.

После выпуска ракет, летчики совершили маневр, активируя тепловые ловушки и изменяя траекторию полета для защиты от ракет с инфракрасной самонаводящейся головкой.

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#рф
#пилоты
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Российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления дронами ВСУ
Артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления дронами ВСУ и склад с боеприпасами
03 ноября 2023, 05:36

Фото: iStock/Sergafa

Российская артиллерия, действуя на направлении Донецк, уничтожила пункт управления украинских беспилотных летательных аппаратов и склад с боеприпасами Вооруженных Сил Украины, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадима Астафьева.
«Артиллерия нашей группировки нанесла удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами в районе Резниковки и складу боеприпасов 54-й механизированной бригады украинских вооруженных сил в окрестностях Верхнекаменского на территории Донецкой Народной Республики», — сообщил он.
Также были проведены огневые атаки на пункт управления 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки при помощи штурмовой и армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии.

В результате контрбатарейной борьбы на данном участке фронта были уничтожены две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab, а также гаубица M-777 и 152-миллиметровая гаубица Д-20.

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Раскрыты потери лучших танков ВСУ
Forbes: ВС РФ за две недели уничтожили четверть немецких танков Leopard 2 у ВСУ
03 ноября 2023, 03:39

Фото: istockphoto/dr_evil

За последние несколько недель вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили значительное количество немецких танков Leopard 2, сообщил обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
По информации Экса, на прошлой неделе вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери, лишившись «редкого и ценного» танка Leopard 2A6 под Авдеевкой. Он отмечает, что это событие стало частью серии убытков для немецких танков Leopard 2.

Автор публикации подчеркивает, что за короткий промежуток времени киевская армия потеряла не менее дюжины танков Leopard 2A4, Leopard 2A6 и Strv 122. Следует отметить, что последние из них представляют собой шведские супербронированные варианты Leopard 2A5.

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#всу
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РВ: РФ уничтожила командира спецназа ВСУ, участвовавшего в карательных операциях
03 ноября 2023, 02:48

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Командир украинского спецназа Андрей Кудабеков был ликвидирован армией России на передовой линии, сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Андрей Кудабеков ранее занимал должность командира нацистского батальона особого назначения, заявили авторы канала. Отмечается, что перед участием в вооруженных конфликтах в Украине, он служил в частной военной компании в Африке, после чего вернулся на Украину и создал свой собственный отряд особого назначения.

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Минобороны: ВС России обеспечили безопасную ротацию миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
02 ноября 2023, 20:03

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские военнослужащие обеспечили безопасную ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной станции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Сообщается, что в составе миссии было 4 инспектора, основной задачей которой являлась оценка состояния безопасности ЗАЭС. Режим прекращения огня был объявлен с 6.00 до 18.00.

Ранее сообщалось, что Киев совершил провокацию с атакой дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ. По информации ведомства, средствами ПВО были обнаружены и перехвачены девять украинских беспилотников коптерного типа.

Напомним, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что украинские войска атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара. По предварительным данным, есть попадание в жилой дом.

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#пво
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В США раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте
Экс-разведчик: ВСУ снимают с мест войска, чтобы остановить наступление России
02 ноября 2023, 18:54

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что украинские войска вынуждены снимать с разных направлений войска, чтобы закрыть бреши в обороне и остановить российские наступательные действия. Об этом Риттер сообщил в интервью журналисту Гарланду Никсону.
Риттер считает, что украинские войска вновь понесут огромные потери, так как повторяют на поле боя одни и те же ошибки. ВСУ пытаются удержать позиции любой ценой, однако это никак не поможет.

Ранее генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер заявил, что украинские войска потеряли возможность наступать из-за непробиваемой обороны, выстроенной ВС России. По мнению Картера, из-за наступления распутицы усилятся боевые столкновения в воздухе. Он также отметил, что для украинских солдат все происходящее является тупиком.

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Киев предпринял очередную попытку атаки Курской АЭС с помощью БПЛА
02 ноября 2023, 17:34

Фото: iStock/vadimrysev

Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать Курскую АЭС, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 2 ноября около полудня рядом с атомной станции в городе Курчатове обнаружили потерпевший крушение беспилотник самолетного типа. Дрон нашли сотрудники службы безопасности станции при патрулировании территории. 

Разбившееся устройство было начинено взрывчаткой, какой именно - установят эксперты. К счастью, взрыва не произошло, устройство не сдетонировало. 

В результате неудачной атаки никто не пострадал, разрушений на Курской АЭС также нет. 

Ранее Минфин США ввёл санкции против Александр Захаров, который является главным конструктором Zala Aero Group. Именно эта компания разработала передовой беспилотник «Ланцет».

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#всу
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«Будет покончено»: В США предрекли скорый крах режиму Зеленского
Риттер: Россия скоро покончит с режимом Зеленского
02 ноября 2023, 17:03

Фото: РИА Новости/Стрингер

Когда денацификация Украины будет завершена - режим Владимира Зеленского падёт, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Ask The Inspector.
«С правительством Зеленского будет покончено после денацификации Украины. Демилитаризация украинской армии уже происходит», - прокомментировал ситуацию Риттер. 

Американский разведчик также выразил уважение российскому президенту Владимиру Путину. По словам Риттера, главе РФ удалось не только собрать крупную и сильную армию, но и нанести непоправимый урон всему коллективному Западу.

Риттер напомнил, что на полях специальной военной операции российская армия ​проводит успешные и масштабные операции, ​которые уже практически привели ВСУ к полному краху.

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