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Разведчики Воздушно-десантных войск РФ из Новороссийской десантно-штурмовой бригады рассказали, что под Работино в Запорожской области присутствуют французские наемники, действующие в качестве снайперов. Об этом сообщает один из разведчиков, видеоинтервью с которым опубликовало Министерство обороны России.
«Мы когда доходили до края села, снайперы-французы уже были из легиона. Вооружения натовского было очень много найдено в селе, мы сжигали все в подвалах», — заявил разведчик.Он также рассказал, что в зоне спецоперации видел большое количество темнокожих иностранцев, которые сражаются на стороне ВС Украины.
Кроме того, разведчик поделился, что в последнее время атаковать стали чаще именно отряды из плохо подготовленных солдат ВСУ, которые поступили на службу по мобилизации.
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Алина Юрчак