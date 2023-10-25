У российских военных появились комплексы, сбившие 24 украинских самолета

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev
Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, российские войска получили комплексы, которым за 5 дней удалось сбить 24 самолета ВСУ. Уточняется, что неприятель за последние 3-4 недели чаще сдавался и оказывался в плену у российских войск.
Также на запорожском направлении российские дроны сожгли танк из Германии Leopard. Под плотную атаку российских беспилотников попал немецкий танк Leopard. Сначала наводчики зафиксировали цель. Потом дрон подлетел к ней на максимально близкое расстояние и через секунды нанёс сокрушительный удар. Вокруг танка поднялась дымовая завеса, и он загорелся.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО является демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым на протяжении 8 лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
На запорожском направлении российские дроны сожгли танк из Германии Leopard
На подлёте к Брянску уничтожили 4 беспилотника
Российские бойцы уничтожили более 125 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
Также на запорожском направлении российские дроны сожгли танк из Германии Leopard. Под плотную атаку российских беспилотников попал немецкий танк Leopard. Сначала наводчики зафиксировали цель. Потом дрон подлетел к ней на максимально близкое расстояние и через секунды нанёс сокрушительный удар. Вокруг танка поднялась дымовая завеса, и он загорелся.
Читайте также:
На запорожском направлении российские дроны сожгли танк из Германии Leopard
На подлёте к Брянску уничтожили 4 беспилотника
Российские бойцы уничтожили более 125 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
Мария Фирсова