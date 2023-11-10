«Убивают животных фосфором»: новости СВО, причина паники ВСУ на фронте

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Российские военнослужащие наносят точные удары по местам дислокации противника. В результате атаки, ВСУ понесли существенные потери среди личного состава и техники. Редакция «Радио 1» расскажет, как складывается обстановка в зоне проведения спецоперации, какие позиции пытается занять украинская группировка, и из-за чего впадает в панику.
ВСУ атаковали нефтебазу в Феодосии
Телеграм-канал Baza сообщает, что в ночь на 10 ноября члены украинских формирований применили для атаки нефтебазы в Феодосии беспилотники самолетного типа. Дроны противника были сбиты российскими военными из стрелкового оружия. Один БПЛА рухнул на территории нефтебазы. В результате инцидента повреждение получила металлическая конструкция здания электроподстанции. Жертв среди людей нет.
ВСУ фосфором уничтожают кинбурнский заповедник
Боец разведывательной бригады ВС РФ «Днепр» рассказал изданию РИА Новости, что ВСУ применяют фосфор для ударов по заповеднику в районе Кинбурнской косы. По его словам, украинская группировка часто выжигает леса, чтобы раскрыть позиции ВС РФ. Собеседник издания подчеркнул, что животным, проживающим на территории заповедника, наносится существенный ущерб.
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Бронегруппа ВДВ уничтожила наблюдательный пункт ВСУ
На Артемовском направлении ВС РФ уничтожили наблюдательный пункт украинских сил, об этом сообщили в Минобороны РФ. Задачу по ликвидации места дислокации ВСУ получил парашютно-десантный полк Ивановского соединения ВДВ. Бронегруппа ударила по целям и сменила позиции, чтобы избежать ответного огня, рассказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении поражены 8 скоплений живой силы и техники ВСУ
Руководитель пресс-центра группировки «Центр» ВС РФ Александр Савчук сообщил, что российским бойцам удалось ударить по восьми районам скопления живой силы противника. Об этом пишет издание РИА Новости.
По словам собеседника издания, ВС РФ уничтожили штурмовые бригады ВСУ, численность которых превышает 160 человек. Кроме того, в результате массированного удара по позициям противника, были уничтожены две 155-миллиметровые гаубицы М777, четыре боевые бронированные машины и три танка.
Ситуация на фронте сложилась в пользу ВС РФ
Об улучшении ситуации на линии фронта в пользу российской армии рассказал Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ Апты Алаудинов. В своем телеграм-канале он сообщил, что российские военные начали двигаться вперед по всей линии боевого соприкосновения. Он также отметил, что ВСУ замечают успехи ВС РФ и начинают паниковать.
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Последние новости СВО
На Соледарском направлении ВС РФ перешли в контратаку. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Основные бои идут в районе Клещеевки и Андреевки. Российским бойцам удалось расширить зону контроля у Берховки. Готовятся к охвату Авдеевского укрепрайона ВС РФ на Донецком направлении. Зона контроля российскими военными расширена возле железнодорожной ветки в районе населенного пункта Петровского.
Ситуация на Херсонском направлении напряженная. Противник сохраняет контроль над центральной частью Крынок.
Штурмовые группы ВСУ закрепились в направлении Песчановки и Подстепного. Однако продвинуться дальше занимаемых позиций противнику не удалось. ВС РФ ведут по местам дислокации украинских формирований постоянные обстрелы.
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