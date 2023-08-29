Убивший мариупольца за акцент боец ВСУ заявил, что русский — его родной язык

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Военнослужащий ВСУ, который застрелил жителя Мариуполя за неверный говор на мове, заявил, что его родной язык — русский. Об этом он сказал во время своего выступления в военном суде Ростова-на-Дону.
Ранее следствием было установлено, что в марте 2022 года в поселке Мирный под Мариуполем военный ВСУ остановил двух местных жителей и под угрозой оружия приказал им лечь на землю. Понимая, что перед ним гражданские, он дал очередь в воздух и потребовал произнести фразу на украинском языке. Выговор одного из мужчин ему не понравился. Тогда Чередник, используя в качестве предлога неверное произношение украинских слов, расстрелял его в упор. Второй мужчина остался жив и позже дал показания. В ходе прений прокурор запросил для русскоговорящего радетеля за чистоту мовы 17 лет лишения свободы.
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Александр Бойцов