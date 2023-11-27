Участник СВО из Волоколамска во время отпуска побывал в пункте сбора помощи

Фото: администрация Волоколамского г. о.
Участник спецоперации Дмитрий из Волоколамского городского округа во время отпуска заглянул в пункт сбора помощи «Подвиг». Он поблагодарил всех жителей за неравнодушие и сбор посылок бойцам, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Вот такие у нас в округе живут мужчины. Наша задача, задача всех волоколамцев – быть сплочёнными и добросовестно трудиться на благо процветания Родины», – сказала временно исполняющая полномочия главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова.В октябре прошлого года Дмитрий сам пришёл в военкомат. Когда отец узнал о поступке сына, он поступил также - отправился на фронт добровольцем. С отцом боец не виделся с января. Сейчас она созваниваются и пишут друг другу сообщения.
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Лора Луганская