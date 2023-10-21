Участникам СВО увеличат зарплату

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Зарплата участников СВО вырастет, минимальная размер составит 210 тысяч рублей.
Зарплата участников спецоперации на Украине повысится из-за индексации денежного довольствия военным на 10,5%,пишет ТАСС, ссылаясь на газету «Красная звезда».
Минимальная зарплата участников СВО теперь будет равняться 210 тысячам рублей.
Ранее основатель «Азова»* Билецкий назвал сильные стороны российской армии. ВСУ не удалось провести «короткую войну» против РФ из-за превосходства её армии. Об этом сообщил основатель и бывший глава полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Андрей Билецкий. К наиболее сильным сторонам российской армии Билецкий отнёс воздушно-космические силы (ВКС) и артиллерию.
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*признан террористическим и запрещен в России
Минимальная зарплата участников СВО теперь будет равняться 210 тысячам рублей.
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Мария Фирсова