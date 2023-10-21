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Участникам СВО увеличат зарплату

21 октября 2023, 16:31
Фото: istock/vadimrysev

Фото: istock/vadimrysev

Зарплата участников СВО вырастет, минимальная размер составит 210 тысяч рублей.
Зарплата участников спецоперации на Украине повысится из-за индексации денежного довольствия военным на 10,5%,пишет ТАСС, ссылаясь на газету «Красная звезда».

Минимальная зарплата участников СВО теперь будет равняться 210 тысячам рублей.


Ранее основатель «Азова»* Билецкий назвал сильные стороны российской армии. ВСУ не удалось провести «короткую войну» против РФ из-за превосходства её армии. Об этом сообщил основатель и бывший глава полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Андрей Билецкий. К наиболее сильным сторонам российской армии Билецкий отнёс воздушно-космические силы (ВКС) и артиллерию.

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Над Ростовом сработала система ПВО
21 октября 2023, 14:30

Фото: istockphoto/Krzysztof Winnik

Жители СНТ «Защитник» сообщили о громком звуке взрыва.
Shot пишет, что сбит вражеский объект. О пострадавших не сообщается. Последствия на земле уточняют. Официальной информации пока не опубликовано. 

Ранее российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили три самолета и один вертолет, которые принадлежат Вооруженным силам Украины, сообщает Минобороны. Отечественные средства ПВО сбили бомбардировщик Су-24, два многоцелевых истребителя МиГ-29, а также вертолет Ми-8. Где именно перехватили боевые украинские самолеты, не уточняется.

Также сообщалось, что американские ракеты ATACMS оказались неэффективными из-за контрмер российской армии. РФ показала готовность адаптироваться к любому виду оружия, которое поставляют Украине. Отмечается, что увеличение западной помощи и поставки ракет ATAMACS Киеву не изменят ход специальной военной операции.

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Российские системы ПВО сбили самолёты и вертолёт ВСУ
21 октября 2023, 14:23

Фото: iStock/RamonCast

Российские системы ПВО сбили Су-24, два МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ.
Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили три самолета и один вертолет, которые принадлежат Вооруженным силам Украины, сообщает Минобороны.
 
Отечественные средства ПВО сбили бомбардировщик Су-24, два многоцелевых истребителя МиГ-29, а также вертолет Ми-8. Где именно перехватили боевые украинские самолеты, не уточняется.

Ранее сообщалось, что американские ракеты ATACMS оказались неэффективными из-за контрмер российской армии. РФ показала готовность адаптироваться к любому виду оружия, которое поставляют Украине. Отмечается, что увеличение западной помощи и поставки ракет ATAMACS Киеву не изменят ход специальной военной операции.

Автор статьи в Spectator добавил, что ВСУ не выполнили свои задачи, а российским войскам удалось выстроить серьезную оборонительную систему.

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Украина вошла в тройку лидеров по помощи от США
21 октября 2023, 13:04

Фото: iStock/Michele Ursi

Если Вашингтон выделит Украине ещё 61,3 млрд долларов, то Украина займёт второе место после Афганистана по объемам помощи от Америки с 2001 по 2023 годы.
РИА Новости пишет, что общий объем помощи США с 2001 по 2023 годы для Украины составит примерно 91,7 млрд долларов, а для Израиля — 77,4 млрд долларов. Таким образом Украина станет второй страной в мире по размеру помощи от США после Афганистана.
 
19 октября Джо Байден запросил у Конгресса согласование бюджета, куда входит помощь Украине и Израилю на 61,3 млрд долларов.

Ранее военные обозреватели Майкл Кофман и Райан Эванс в подкасте портала War on the Rocks прогнозировали тяжёлый год для Украины.

2024 год может оказаться крайне сложным для Украины из-за роста военного производства в РФ и смены внешнеполитических приоритетов Америки.

«Усилия России по мобилизации военного производства приносят ей плоды», —считает Кофман.
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В США забили тревогу из-за действий России на Украине
Экс-разведчик Риттер: ВС России уничтожили практически всю технику ВСУ
21 октября 2023, 12:50

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что русские наступают, а украинцы отступают. Об этом Риттер сообщил в интервью U.S. Tour of Duty.
По словам бывшего разведчика, у ВС России есть много техники, украинские запасы практически уничтожены. Риттер добавил, что средства массовой информации Запада врут о ситуации на фронте. Он отметил, что в скором времени российских флаг будет развиваться над Киевом.

Ранее советник главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что в последние недели ВС России успешно продвигаются по всей линии фронта, а на двух направлениях в ДНР добились серьезного успеха. По словам Гагина, также идет продвижение на Донецком участке фронта. 

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Основатель «Азова»* Билецкий назвал сильные стороны российской армии
21 октября 2023, 12:19

Фото: istock / IherPhoto

ВСУ не удалось провести «короткую войну» против РФ из-за превосходства её армии.
Об этом сообщил основатель и бывший глава полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Андрей Билецкий, сообщает издание «Страна.ua».
 
К наиболее сильным сторонам российской армии Билецкий отнёс воздушно-космические силы (ВКС) и артиллерию.
 
«Все это они производят сами и, в отличие от Украины, не зависят от циклов «дали — не дали»», —считает Билецкий.
По его словам, в российские Вооруженные силы в большом количестве поступают новые управляемые боеприпасы. Наличие которых даст возможность войскам больше не заходить в зону работы украинской системы противовоздушной обороны.

«Сможем ли мы с 50-100 F-16 сравняться с российской авиационной группировкой? Не сможем. Сможем ли мы когда-нибудь сравняться по количеству стволов? По количеству бронетехники? Скорее всего не сможем», — заявил Андрей Билецкий.
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#всу
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Российские военные успешно продвигаются по всей линии фронта, сообщил Гагин
Советник главы ДНР Гагин: ВС России успешно продвигаются по всей линии фронта
21 октября 2023, 11:14

Фото: iStock/Anna_Anikina

Советник главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что в последние недели ВС России успешно продвигаются по всей линии фронта, а на двух направлениях в ДНР добились серьезного успеха. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Гагина, также идет продвижение на Донецком участке фронта. Однако оно сопровождается активной работой артиллерии и авиации. Гагин отметил, что продвижение не проходит быстро, так как прежде всего командиры берегут личный состав и технику российских войск. 

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за минувшую неделю российские военные нанесли по объектам ВСУ четыре массированных удара. Уничтожен украинский склад безэкипажных катеров, а также склады с артиллерий и горюче-смазочными материалами. 

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#россия
#склад
#минобороны рф
#военные
#днр
#всу
#вс рф
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«Агитируют несовершеннолетних»: В ДНР заявили о кадровом кризисе в ВСУ
Гагин заявил о нехватке кадров в ВСУ, туда начали агитировать несовершеннолетних
21 октября 2023, 10:40

Фото: iStock/Tomas Ragina

Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что в рядах ВСУ сложился серьезный кадровый дефицит, есть факты агитации несовершеннолетних учащихся школ и колледжей, передает РИА Новости.
По словам Гагина, киевские власти в скором времени могут принять закон о мобилизации женщин. Он отметил, что это может привести к бунтам и недовольству среди населения.

Советник главы ДНР подчеркнул, что не стоит недооценивать противника, так как несмотря на существующий кризис, у украинских войск все еще существуют резервы.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на Украине могут начать всеобщую мобилизацию женщин. По его словам, в некоторых районах боевого соприкосновения уже замечали тела погибших девушек.

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Spectator: ракеты ATACMS оказались неэффективными из-за контрмер ВС России
21 октября 2023, 10:09

Фото: iStock/3D_generator

Американские ракеты ATACMS оказались неэффективными из-за контрмер российской армии. Об этом сообщает Spectator.
В материале статьи сообщается, что РФ показала готовность адаптироваться к любому виду оружия, которое поставляют Украине. Отмечается, что увеличение западной помощи и поставки ракет ATAMACS Киеву не изменят ход специальной военной операции.

Автор статьи добавил, что ВСУ не выполнили свои задачи, а российским войскам удалось выстроить серьезную оборонительную систему.

Напомним, небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.

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#россия
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#операции
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#всу
#ракеты
#рф
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Украинский военный рассказал об обучении у американских инструкторов
21 октября 2023, 10:01

Фото: iStock/Olena_Z

Военные Вооруженных сил Украины в Германии проходят обучение у американских инструкторов.
О подробностях подготовки сообщил военный Александр Лыска, которого взяли в плен на запорожском направлении, пишет РИА Новости.
 
После Житомира он был отправлен проходить военную подготовку в Германии. С его слов, там не было ничего особенного. Мужчина рассказывает, что обучение проводили американские инструкторы, но он не знал их званий и имен.
 
«Ничего особенного, базовая военная подготовка в Германии – тактическая медицина, стрельба… Все то же самое, что и здесь», — рассказал Лыска.
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