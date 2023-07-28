Участники акции «Доброе дело» отправили в Донбасс около 4 тыс тонн помощи

Фото: МИСК МО
Молодые активисты встретились в Наро-Фоминске с заведующей клубом 423-го гвардейского Ямпольского мотострелкового полка, председателем женсовета соединения Ольгой Коростелёвой. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.
Ребята являются координаторами местных ячеек движения «Волонтёры Подмосковья» в Красногорске, Краснознаменске, Наро-Фоминске, Власихе, Одинцове, Истре и Пушкине. Обсуждали форматы поддержки бойцов СВО, патриотические проекты и акции, совместную работу в рамках акции «Доброе дело».
Коростелёва занимается адаптацией военнослужащих, которые участвовали в СВО и вернулись домой. Она рассказала о совместной работе с региональным отделением Комитета семей воинов Отечества и о том, как можно масштабировать уже существующие проекты.
По итогам встречи было решено совместно разработать методические материалы для эффективной адаптации военнослужащих, вернувшихся с СВО. Эти пособия помогут сформировать конкретный план мероприятий в каждом городском округе Московской области.
Читайте также:
Воробьёв рассказал, в какие направления социальной работы нужно привлекать гранты
Более 125 рейсов помощи совершили волонтеры Подмосковья на Донбасс
Химчане и волонтёры передали гуманитарную помощь в зону СВО
«Акция началась больше года назад. За это время мы отправили в Донбасс много полезного. Скоро «счётчик» помощи достигнет отметки в 4 тыс тонн важных товаров и для жителей новых территорий, и для участников специально военной операции», – отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
«Мы серьёзно и по-взрослому поговорили о тяжёлых и важных вещах. Решили, что для достижения лучшего результата необходимо объединить усилия. Мы можем проводить ещё больше мероприятий для адаптации военных, вернувшихся домой, в том числе с тяжёлыми ранениями, показать им, как можно жить в новой реальности», – сказала Коростёлева.Активисты и руководители волонтёрских ячеек рассказали о работе в их городских округах. Руководитель ресурсного центра по поддержке добровольчества «Волонтёры Подмосковья» на территории Одинцовского городского округа Екатерина Скорикова поделилась, как она лично по адресным запросам доставляет всё необходимое в Донбасс, в том числе в зону боевых действий. Екатерина лично общается с бойцами и собирает конкретные запросы.
По итогам встречи было решено совместно разработать методические материалы для эффективной адаптации военнослужащих, вернувшихся с СВО. Эти пособия помогут сформировать конкретный план мероприятий в каждом городском округе Московской области.
Читайте также:
Воробьёв рассказал, в какие направления социальной работы нужно привлекать гранты
Более 125 рейсов помощи совершили волонтеры Подмосковья на Донбасс
Химчане и волонтёры передали гуманитарную помощь в зону СВО
Лора Луганская