Участники спецоперации провели урок мужества для дмитровских старшеклассников

Фото: администрация Дмитровского г. о.
В школах Дмитровского городского округа проходят уроки мужества с участием бойцов, проходящих реабилитацию в местном санатории Минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В Дмитровской школе №5 на такой урок пришли 10- и 11-классники. Одни из них – юнармейцы, другие активно участвуют в сборе помощи для военных, третьи пишут письма бойцам или плетут защитные сети. С ними встретились три офицера – участника СВО.
Тимур из Забалькайлья учился в танковом училище, сражался под Кременной. 31 января получил тяжёлое минно-взрывное ранение в голову. Андрей – из Якутии, учился в академии МВД, служил в полиции. Когда началась СВО, подписал контракт и стал командовать разведбатальоном. Был в Клещиевке, Бахмуте. Виталий – москвич из семьи военного. Стал артиллеристом, на СВО – с самого первого дня, был в Сумах, Изюме и Луганске. После реабилитации все они намерены вернуться в строй.
Все трое военных отметили, что им очень письма, которые пишут школьники.
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Тимур из Забалькайлья учился в танковом училище, сражался под Кременной. 31 января получил тяжёлое минно-взрывное ранение в голову. Андрей – из Якутии, учился в академии МВД, служил в полиции. Когда началась СВО, подписал контракт и стал командовать разведбатальоном. Был в Клещиевке, Бахмуте. Виталий – москвич из семьи военного. Стал артиллеристом, на СВО – с самого первого дня, был в Сумах, Изюме и Луганске. После реабилитации все они намерены вернуться в строй.
«Знаете, плохо было летом – бойцы их вдруг перестали получать так часто, как раньше. Стали переживать, а потом вспомнили – у вас же каникулы! Так что пишите письма. Их там, в зоне СВО – ждут. И когда бывает трудно, перечитывают, чтобы ощутить вашу, ребята, поддержку», – сказали гости.Директор школы Татьяна Матвеец рассказала, что в школе есть случаи, когда ребята получали из зоны СВО ответы на свои письма. Между школьниками и бойцами даже завязалась переписка.
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Лора Луганская