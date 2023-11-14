Участница из Дубны вышла в финал конкурса «Женщина-герой»

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова
Жительница Дубны Татьяна Большакова стала финалисткой конкурса «Женщина-герой 2023». Об этом сообщил глава городского округа Максим Тихомиров. В своём телеграм-канале он поздравил Татьяну и пожелал победы.
Финал Московского областного конкурса «Женщина-герой» среди жён и родственниц участников специальной военной операции пройдёт 27 ноября на концертной площадке VEGAS CITY HALL в Красногорске.
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