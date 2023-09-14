Учитель из ЛНР рассказал о «матче смерти» между боевиками «Айдара»* и школьниками

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Школьный учитель из ЛНР рассказал о футбольном матче между учениками и националистическим батальоном «Айдар» в 2017 году. Об этом пишет РИА Новости.
Учитель на тот момент работал в школе в поселке Смоляниново под Северодонецком, а матч проходил в соседней деревне. По словам мужчины, за школьную команду играли пятиклассники и шестиклассники, в то время как команду «Айдар» представляли 30- и 40-летние мужчины в нетрезвом состоянии.
Он добавил, что в ходе во время игры бойцы «Айдара»* сбивали и толкали учеников, одну из них повредили ногу. Преподаватель сравнил прошедшую игру с «матчем смерти» в 1942 году в оккупированном немцами Киеве.
После того как школьники одержали победу, учитель получил выговор и был вынужден уволиться.
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*признан в России экстремистским и запрещен
«Мы выиграли 2:1. Тяжелейшая была игра, конечно. Я думал, буду арестован после этой игры, хотя меня через сутки искали, хотели арестовать, но не получилось у них», — цитирует агентство слова собеседника.
После того как школьники одержали победу, учитель получил выговор и был вынужден уволиться.
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*признан в России экстремистским и запрещен
Диана Аванесян