Удар по штабу ЧФ в Севастополе нанесен крылатой ракетой Storm Shadow

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По предварительным данным, ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе, использовав для этого англо-французскую крылатую ракету большой дальности класса «воздух-земля» Storm Shadow.
В Севастополе снова звучат сигналы ракетной опасности, передает телеграм-канал Mash. Всех жителей города, дома которых находятся в непосредственной близости от штаба Черноморского флота РФ, просят проследовать в укрытия. Ранее губернатор Михаил Развожаев уже предупреждал горожан о возможном повторении ракетной атаки.
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Александр Бойцов