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Украинский беспилотник ударил по жилой многоэтажке в Энергодаре

07 сентября 2023, 11:09
Фото: iStock/Yurchello108

Фото: iStock/Yurchello108

Два дрона коптерного типа атаковали запорожский Энергодар, один был ликвидирован в парке, удар второго пришелся по жилому 14-этажному дому. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации города.
По предварительной информации, пострадавших нет. Данные о разрушениях уточняются.

В сообщении отметили, что целью атаки дронов противника был центр города, где всегда находятся жители Энергодара.


Напомним, ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о том, что над Брянском уничтожен украинский БПЛА средствами ПВО, в результате чего железнодорожный вокзал оказался поврежден. Обломки БПЛА частично повредили остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I. Ситуация не оказала влияние на движение поездов.

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Появилось видео падения украинского беспилотника в Раменском

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Железнодорожный вокзал поврежден в Брянске после падения обломков БПЛА
07 сентября 2023, 11:00

Фото: iStock/NatureNow

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о том, что над Брянском уничтожен украинский БПЛА средствами ПВО, в результате чего железнодорожный вокзал оказался поврежден.
Отмечается, что обломки БПЛА частично повредили остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I. По предварительной информации, пострадавших нет. Ситуация не оказала влияние на движение поездов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мужчина пострадал в результате украинского БПЛА в подмосковном Раменском. Через несколько минут после падения украинского беспилотника в скорую обратился 54-летний мужчина, проживающий в Раменском, с жалобами на боль в сердце. Врачи оказали помощь пострадавшему на месте.

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Появилось видео падения украинского беспилотника в Раменском

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Экс-премьер Украины предрек катастрофические потери ВСУ к концу года
Азаров: Украине грозят катастрофические потери к концу года
07 сентября 2023, 10:51

Фото: РИА Новости / Александр Натрускин

Экс-премьер Украины Николай Азаров утвердил, что Киевские власти намеренно умалчивают о фактических потерях в рядах Вооруженный сил Украины, чтобы уклоняться от пособий, внося их в списки пропавших без вести.

«Пример потерь убитыми - 350 тысяч, 450 тысяч, в общем, очевидные прогнозы, что к концу года цифра полумиллиона будет превзойдена», —  высказаться Азаров в эфире украинского канала «Мечта».
Такое число потерь личного состава в размере населения целого крупного города появились в результате посредственного управления и террористических действий Киева, добавил экс-премьер.

"Прошла такая цифра, практически никто из 700 тысяч участников боевых действий пока не получил положенных им пособий. Вот этот вопрос еще будет стоять", - подытожил Николай Азаров.
Напомним, что весной 2023 года, Николай Азаров заявлял о скором экономическом падении Украины, как только НАТО перестанет оказывать поддержку стране. 

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Балицкий: ВС России уничтожили около ста боевиков ВСУ, ротировавшихся у Работино

Появилось видео падения украинского беспилотника в Раменском


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#сво
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Балицкий: ВС России уничтожили около ста боевиков ВСУ, ротировавшихся у Работино
07 сентября 2023, 10:44

Фото: сайт Кремля

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС РФ нанесли массированный удар по украинским боевикам, которые вели ротацию у Вербового и Работино. Об этом Балицкий сообщил в своем телеграм-канале.
По информации Балицкого, за ночь украинские войска потеряли около ста человек. Балицкий добавил, что ВСУ также понесли потери в технике: 9 арторудий, 2 миномета и 2 танка, 3 беспилотника. 

Напомним, ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные развивают свои тактические успехи на Купянском направлении. Он уточнил, что ВС РФ форсировали реку Жеребец, после чего продолжили продвигаться в сторону Оскольского водохранилища. Российские штурмовики также продвинулись с Новоселовского в сторону Сеньково и улучшили свои позиции.

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Один человек пострадал в результате падения украинского дрона в подмосковном Раменском

Появилось видео падения украинского беспилотника в Раменском

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#вс рф
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Появилось видео падения украинского беспилотника в Раменском
В Раменском упал украинский беспилотник
07 сентября 2023, 10:27

Фото: iStock/valio84sl

Момент падения беспилотника в подмосковном Раменском попал на видеорегистраторы и камеры наблюдения поблизости. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.


Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что минувшей ночью в Раменском округе Московской областью российскими силами противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотный летательный аппарат, который летел в сторону Москвы.

Отмечается, что через несколько минут после падения украинского беспилотника в скорую обратился 54-летний мужчина, проживающий в Раменском, с жалобами на боль в сердце. Врачи оказали помощь пострадавшему на месте.

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#бпла
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Один человек пострадал в результате падения украинского дрона в подмосковном Раменском
07 сентября 2023, 10:13

Фото: iStock/vadimrysev

Мужчина пострадал в результате украинского БПЛА в подмосковном Раменском. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что через несколько минут после падения украинского беспилотника в скорую обратился 54-летний мужчина, проживающий в Раменском, с жалобами на боль в сердце. Врачи оказали помощь пострадавшему на месте.

Сообщается, что у мужчины гипертония, а также ранее он перенес инсульт. Выяснилось, что волной взрыва в доме пострадавшего выбило несколько окон.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что минувшей ночью в Раменском округе Московской областью российскими силами противовоздушной обороны был сюит украинский беспилотный летательный аппарат, который летел в сторону Москвы.  На месте ЧВ находятся сотрудники всех экстренных служб региона.

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Минобороны РФ: Над Брянской областью сбит украинский БПЛА

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Марочко: ВС РФ улучшили свои позиции на Купянском направлении
07 сентября 2023, 08:14

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские военные развивают свои тактические успехи на Купянском направлении. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
Он уточнил, что ВС РФ форсировали реку Жеребец, после чего продолжили продвигаться в сторону Оскольского водохранилища.

«За истекшие сутки в районе населенного пункта Свердловка (украинское название Новоегоровка) взято несколько опорных пунктов противника», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам военного эксперта, российские штурмовики продвинулись с Новоселовского в сторону Сеньково и улучшили свои позиции.

При этом разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск рассказал, что в Часовом Яру и Богдановке зафиксировано большое число украинских военных.

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#вс рф
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В Часовом Яру в районе Артёмовска зафиксировано скопление ВСУ
07 сентября 2023, 07:38

Фото: iStock/Olena_Z

В Часовом Яру и Богдановке зафиксировано большое число украинских военных. Об этом рассказал разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск.
«Сейчас мы с вами находимся над позициями ВСУ, в районе Берховского водохранилища (ДНР), рядом находится населённый пункт Богдановка и также очень большое количество (личного состава ВСУ - ред.), происходит ротация в населенном пункте Часов Яр», - цитирует РИА Новости слова разведчика.

Он объяснил, что в Часовом Яру и Богдановке происходит основная ротация украинских военных, также оттуда везутся боеприпасы к линии боевого соприкосновения.

Минувшей ночью также сообщалось, что штурмовая и армейская авиация группировки «Юг» нанесла удары по живой силе и бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пяти направлениях.

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Минобороны РФ: Над Брянской областью сбит украинский БПЛА
07 сентября 2023, 07:28

Фото: iStock/NiseriN

В четверг, 7 сентября, в 6.30 утра дежурные сила ПВО сбили над Брянской областью украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Минобороны России.
«7 сентября около 6.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом уточняется, что вражеский беспилотник был ликвидирован в небе над Брянской областью дежурными силами российской противовоздушной обороны.

Ранее глава региона Александр Богомаз сообщил, что из-за падения обломков сбитого вражеского беспилотника в здании железнодорожного вокзала Брянск I частично выбило окна. Кроме того, некоторые повреждения получила привокзальная площадь и припаркованные на ней автомобили.

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#бпла
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Богомаз: Над Брянском сбит украинский БПЛА, пострадал ж/д вокзал
07 сентября 2023, 07:12

Фото: iStock/aapsky

В небе над Брянской областью сбит очередной украинский беспилотник, упавшие обломки повредили остекление в здании ж/д вокзала Брянск I, также пострадала привокзальная площадь. Об это сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Силами  ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянском сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

При этом глава региона добавил, что из-за падения обломков сбитого вражеского беспилотника в здании железнодорожного вокзала Брянск I частично выбило окна. Кроме того, некоторые повреждения получила привокзальная площадь и припаркованные на ней автомобили.

Богомаз отметил, что сейчас на месте происшествия находятся все экстренные службы региона.

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