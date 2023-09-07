Украинский беспилотник ударил по жилой многоэтажке в Энергодаре

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Два дрона коптерного типа атаковали запорожский Энергодар, один был ликвидирован в парке, удар второго пришелся по жилому 14-этажному дому. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации города.
По предварительной информации, пострадавших нет. Данные о разрушениях уточняются.
В сообщении отметили, что целью атаки дронов противника был центр города, где всегда находятся жители Энергодара.
Напомним, ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о том, что над Брянском уничтожен украинский БПЛА средствами ПВО, в результате чего железнодорожный вокзал оказался поврежден. Обломки БПЛА частично повредили остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I. Ситуация не оказала влияние на движение поездов.
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В сообщении отметили, что целью атаки дронов противника был центр города, где всегда находятся жители Энергодара.
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Екатерина Коршунова