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Удары ВС РФ под Одессой истощили ПВО Украины

Newsweek: Российские удары под Одессой истощили ПВО Украины
15 августа 2023, 19:34

Фото: iStock/e-crow

Ударами под Одессой Вооруженные силы РФ истощил запасы противовоздушной обороны ВСУ, пишет издание Newsweek.
«Новые впечатляющие ночные кадры с украинского побережья Черного моря показывают, как киевские военные сжигают запасы ракет в попытке перехватить шквал российских снарядов», - прокомментировали ситуацию в издании.

По мнению военного эксперта, на видео украинские солдаты используют немецкая зенитная установка Gepard.


Однако, в Newsweek подчеркнули, что подлинность кадров установить пока не удалось.

Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат сообщил, что ВС РФ применяют прием быстрой смены траектории движения ракет, из-за которого их часто не может выявить украинская система противовоздушной обороны.

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#пво
#сво
#одесса
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Американский журналист заявил, что конфликт на Украине пытался предотвратить только Путин
Журналист Хинкл: Путин единственный пытался предотвратить конфликт на Украине
15 августа 2023, 19:43

Фото: kremlin.ru

Режим Владимира Зеленского никогда не волновали жизни простых граждан, и только Владимир Путин на протяжении восьми лет пытался предотвратить конфликт на Украине, заявил американский журналист Джексон Хинкл на своем YouTube-канале.
«Никого не беспокоит, что там (на Украине) происходит сейчас. Кто действительно думал об этом, так это Путин», - прокомментировал ситуацию Хинкл.

Обозреватель также напомнил, как глава РФ целых восемь лет пытался решить украинский вопрос дипломатическим путем и предотвратить жертвы среди мирных граждан.

Хинкл подчеркнул, что Путин был всегда прав, однако, все его мирные инициативы игнорировались, в том числе и Минские соглашения. 

Владимир Путин, в рамках встречи с африканской делегацией, заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. В доказательство, российский лидер продемонстрировал главам африканских стран парафированный договор с Киевом. Он включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Украина этот договор отвергла.

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#владимир путин
#сша
#сво
#украина
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Баранец заявил об уничтожении четверти выделенной ВСУ Западом техники
15 августа 2023, 18:59

Фото: istockphoto.com/Michele Ursi

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что российские войска за время спецоперации на Украине уничтожили примерно 25% техники, которая была поставлена Киеву НАТО, а также странами, поддерживающими украинскую сторону, но не входящие в Североатлантический альянс.
Он пояснил, что украинская военная техника состоит из трёх компонентов: советского наследия, той техники, что предоставил блок НАТО, а также то, что ВСУ получили от стран, не входящих в Североатлантический альянс, но поддерживающих Киев (Япония, Израиль, Южная Корея и др.).

«За время СВО мы очень серьёзно потрепали все эти три ресурса. Шойгу, говоря о том, что у них там почти ничего не осталось, имеет в виду, прежде всего, советский ресурс. Вот его мы выпотрошили почти что на 80%. Что касается западного ресурса, а также ресурса стран, которые не входят в НАТО, то его мы уничтожили за время спецоперации примерно на четверть – 25%. Ещё 30% мы покалечили», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Баранец.

При этом, он отметил, что сложно говорить о том, когда закончится военный ресурс Украины, поскольку страны Запада и далее намерены снабжать Киев оружием. Эксперт подчеркнул, что не смотря ни на какие поставки, Россия будет продолжать бороться и «перемалывать всё то», что дадут западные страны украинской стороне.

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#россия
#военная поставки
#сво
#всу
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Воробьёв побывал в Наро-Фоминске на новоселье многодетной семьи участника СВО
15 августа 2023, 18:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в Наро-Фоминск на новоселье к участнику спецоперации Владимиру. Ему и его многодетной семье купили новый дом взамен сгоревшего.
Владимир сейчас находится в отпуске. Пожар случился 24 июля, когда боец был на передовой – из-за перепада напряжения воспламенилась проводка. Супругу и пятерых детей временно разместили в Кантемировской дивизии, предоставили всё необходимое. 
 
За это время при поддержке Московской области, Фонда «Молодая Гвардия Единой России» и Благотворительного фонда помощи «Свой дом» был куплен земельный участок с жилым строением площадью более 120 кв м. Приобрели также мебель и оборудование.
«В Кантемировской дивизии есть легендарная женщина – заведующая клубом, председатель женсовета Ольга Коростылёва. Она обо всех заботится, и о вашей беде мы узнали именно от неё. Конечно, не могли остаться в стороне. Слава богу, все живы, здоровы. Теперь вы будете жить в новом, ещё более просторном доме. Так что с новосельем», – сказал губернатор.
Супруга Владимира Устинья рассказала, как чудом успела вывести всех детей из горящего дома. Жильё сгорело полностью, как и два автомобиля. Люди остались без крыши над головой, средств передвижения, вещей и документов.
«Ничего забрать из дома я не успела. Пожар начался с балкона на втором этаже, первыми об этом сообщили старший сын с моим братом. Я сказала им спускаться вниз, побежала к дверям. Однако через них уже было трудно пройти. Подумала, что если сейчас я с ребёнком на руках смогу выбежать, то остальные ведь в доме так и останутся, помочь им ничем уже не сумею. В итоге закрыла дверь, мы решили прыгать через окно. И как только все эвакуировались, вспыхнул первый этаж», – поделилась Устинья.
Новый дом в два с половиной раза больше предыдущего. В нём три просторные комнаты. На прилегающей территории – парковочное место, на въезде – пункт охраны. Неподалёку – магазин, остановка общественного транспорта и водохранилище.
«В СВО участвую с самого начала – с 24 февраля 2022 года. Про пожар узнал спустя два дня – сообщили из штаба на передовой. Буквально через пару часов меня отправили домой, и 27-го я уже был в Наро-Фоминске. Кратковременные отпуска тоже были. Приезжал в декабре, когда родилась младшая дочь. Назвали её Виктория – думаю, понятно, почему», – рассказал Владимир.
Все дети Владимира и Устиньи, за исключением Виктории, устроены в детсады или школы. У старшей дочери инвалидность по речи, она учится в школе для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

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#сво
#спецоперация
#многодетная семья
#дом
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На Украине признали, что не смогут отбиться от россиян под Харьковом
Соскин: ВСУ не в силах остановить россиян под Харьковом
15 августа 2023, 17:30

Фото: iStock/Prostock-Studio

Вооруженные силы Украины не смогут остановить наступления российской армии в Харьковской области, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«На фронте тяжелейшая ситуация. Обеспечить защиту Купянска и его оборону в рамках нынешней системы жизнедеятельности фронта под руководством Залужного, Сырского и Наева не представляется возможным», - прокомментировал ситуацию Соскин. 

Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вооруженные силы Украины экстренно отступают из-под Харькова из-за наступления российской армии. По информации эксперта, у армии Украины не хватает оружия и боеприпасов для сдерживания российских сил.

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#харьков
#сво
#всу
#вс рф
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В США пришли в ужас от действий ВСУ
Журналист Никсон: Украина бросает солдат на фронт как пушечное мясо
15 августа 2023, 16:40

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Американский радиоведущий Гарланд Никсон заявил, что для украинского правительства солдаты ВСУ — это пушечное мясо, поэтому оно посылает их на заведомо провальные смертельные миссии. Об этом Никсон сообщил на своем YouTube-канале.
Никсон отметил, что украинское правительство не заботится об интересах и гражданах своего государства, а служит лишь во благо США. По его словам, контрнаступление ВСУ — это «атака камикадзе».

Ранее советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат сообщил, что ВС РФ применяют прием быстрой смены траектории движения ракет, из-за которого их часто не может выявить украинская система противовоздушной обороны. 

Игнат подчеркнул, что такой же прием применяется БПЛА ВС РФ. Он также отметил, что ракеты меняют свое положение на 180 градусов для того, чтобы в работе украинских ПВО произошли сбои и им не удалось достичь намеченных целей.

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В ВВС Украины пожаловались, что им все труднее сбить российские ракеты
В ВВС Украины заявили, что российские ракеты трудно сбить из-за особой тактики
15 августа 2023, 16:13

Фото: iStock/3D_generator

Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат сообщил, что ВС РФ применяют прием быстрой смены траектории движения ракет, из-за которого их часто не может выявить украинская система противовоздушной обороны. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
Игнат подчеркнул, что такой же прием применяется БПЛА ВС РФ. Он также отметил, что ракеты меняют свое положение на 180 градусов для того, чтобы в работе украинских ПВО произошли сбои и им не удалось достичь намеченных целей.

Напомним, ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ в Запорожской области задействовали уже две трети резервов, которые подготовили для наступления. Рогов отметил, что незадействованными остаются штурмовые подразделения, которые прошли подготовку за границей. По его словам, речь идет о нескольких десятках тысяч боевиков, которых планируется бросить в отчаянной попытке добиться успеха на одном из направлений фронта.

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#бпла
#приём
#всу
#киев
#владимир рогов
#пво
#спецоперация
#украина
#вс рф
#ракета
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Бывший американский разведчик назвал Зеленского «просто клоуном»
Шаффер: Зеленский и близко не сможет подойти к Крыму
15 августа 2023, 15:36

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав Украины не имеют под собой никаких оснований, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Кому он (Зеленский) это говорит? Кто его аудитория? Такие заявления просто делают из него клоуна. Они и близко к Крыму не подойдут. Это просто сумасшествие», - прокомментировал ситуацию Шаффер.

Он также отметил, что в результате провала контрнаступления ни у Киева, ни у его западных союзников, не осталось четкого плана действий.

Политик Виктор Медведчук заявил, что часть украинцев, которые выехали за пределы страны, может превысить часть пожелавших остаться. По его информации, на сегодняшний день на Украине осталось 19,2 миллиона человек, в то время как покинуть страну успели 18,1 миллион. При этом, поток беженцев не прекращается.

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#владимир зеленский
#сша
#крым
#сво
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Минобороны РФ сообщает о перехвате четырех крылатых ракет SCALP-EG
15 августа 2023, 15:31

Фото: iStock/JARAMA

Впервые удалось перехватить четыре крылатых ракет большой дальности SCALP-EG.
По мнению  экспертов, Storm Shadow и SCALP-EG фактически представляют собой одну и ту же ракету.

SCALP — это французский вариант Storm Shadow. Ракета- совместная англо-французская разработка.

SCALP-EG — крылатая ракета класса "воздух – земля", которая предназначена для поражения наземных целей на большом расстоянии. SCALP — Système de Croisière Autonome à Longue Portée, Emploi Général, то есть Система крылатых ракет большой дальности общего назначения.

Ранее сообщалось, что две новейшие разработки России обрекли на провал контрнаступление ВСУ еще до его начала, пишет журналист Мик Райан для ABC.

Помимо высокотехнологичной системой за полем боя, Россия также разработала цифровое управление огневой поддержкой. Два этих фактора не оставили контрнаступлению ВСУ даже шанса на успех. 

«Ракеты большой дальности, артиллерия, ударные вертолеты, барражирующие боеприпасы и средства радиоэлектронной борьбы теперь синхронизированы с цифровыми системами управления боевыми действиями последнего поколения. Поэтому подразделения ВСУ, концентрирующиеся для проведения общевойсковой операции по прорыву, могут быть быстро обнаружены», - прокомментировал ситуацию Райан.
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Швеция передаст Украине пакет военной помощи на 314 млн долларов
15 августа 2023, 15:22

Фото: iStock/alzay

Швеция отправит Украине новый пакет военной помощи на 3,4 млрд крон (314 млн долларов).
Об этом, ссылаясь на министра обороны Пола Йонссона, пишет ТАСС.
 
В новый пакет военной помощи вошли боеприпасы для шведских боевых машин пехоты CV 90. Также украинская армия получит запчасти для CV 90, танков Strv 122 и артиллерийских орудий Archer.
 
С февраля 2023 года Украина получила от Швеции военной помощи на 22 млрд крон (2,16 млрд долларов), из которых 17 млрд (1,67 млрд долларов) являются военными поставками.

Ранее представитель командования Военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что системы ПВО Украины не могут противостоять российским ракетам Х-22. Об этом он сообщил в эфире украинского телеканала.

За весь период ведения боевых действий, не удалось уничтожить ни одну российскую ракету Х-22, сообщил Игнат. По его словам, сбивать российские крылаты ракеты могут комплексы Patriot. Однако, почему этого так и не удалось сделать, он не сообщил.

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#сво
#всу
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