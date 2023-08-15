Удары ВС РФ под Одессой истощили ПВО Украины

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Ударами под Одессой Вооруженные силы РФ истощил запасы противовоздушной обороны ВСУ, пишет издание Newsweek.
«Новые впечатляющие ночные кадры с украинского побережья Черного моря показывают, как киевские военные сжигают запасы ракет в попытке перехватить шквал российских снарядов», - прокомментировали ситуацию в издании.
По мнению военного эксперта, на видео украинские солдаты используют немецкая зенитная установка Gepard.
Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат сообщил, что ВС РФ применяют прием быстрой смены траектории движения ракет, из-за которого их часто не может выявить украинская система противовоздушной обороны.
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