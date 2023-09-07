Украина атаковала Брянскую область шесть раз за сутки

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Российские системы ПВО сбили шестой за сутки беспилотник, пытавшийся атаковать Брянскую область, заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Еще одна атака киевского режима пресечена силами ПВО министерства обороны РФ. На подлете к Выгоничскому району сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», - прокомментировал ситуацию Богомаз.
Это уже шестой за сутки БПЛА, который пытается совершить атаку Брянской области.
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