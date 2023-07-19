Украина будет усиливать северный участок границы из-за прибытия в Белоруссию ЧВК «Вагнер»

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Украина укрепляет северные участки границы из-за прибытия в Белоруссию бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев.
Наев добавил, что для дополнительной защиты участки границы будут усилены невзрывными и взрывными ограждениями, которые станут неожиданными для противника. Причиной таких серьезных мер он назвал прибытие в Белоруссию наемников отряда «Вагнер».
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Александр Бойцов