Украина делает макеты своего вооружения, чтобы «запугать» российских военных

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На Украине выпускают макеты военной техники ВСУ для отвлечения и введения в заблуждение российских военных. Об этом сообщает пресс-служба компании-изготовителя «Метинвест».
Группой «Метинвест» владеет украинский бизнесмен Ринат Ахметов. На данный момент ВСУ передано уже более 250 макетов, полностью повторяющих внешний вид вооружения, которое имеется у украинских военных. Уточняется, что макеты настолько точно детализированы, что их практически невозможно отличить от настоящего оружия.
Их целью является введение в заблуждение российских военных на полях сражений.
Операционный директор группы «Метинвест» Александр Мироненко добавил, что вооружённые силы Украины заказали выполнение таких макетов ещё в 2022 году.
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Их целью является введение в заблуждение российских военных на полях сражений.
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Анастасия Чинкова