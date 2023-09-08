Украина ежедневно несет невосполнимые потери

Фото: iStock/Jakub Laichter
Российские удары по территории Украины наносят невосполнимые потери, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Увеличивается ударная мощь России дронами, ракетами по Украине. Уже, фактически, становятся тотальными. В один удар наносятся практически невосполнимые потери», - прокомментировал ситуацию Соскин.
Эксперт подчеркнул, что киевские власти пытаются компенсировать российские удары пустыми высказываниями и обвинениями, которые ни к чему не ведут.
Читайте также:
Беспилотник атаковал избирательный пункт в Херсонской области
Сенатор Хоули: США не знают, как используется оружие, посылаемое Украине
Рогов: ВСУ уперлись в линию обороны и провалили блицкриг в Запорожской области
Евгения Парфентьева