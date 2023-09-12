Украина использует сотни муляжей военной техники на поле боя

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно используют муляжи военной техники на поле боя с целью экономии дорогостоящего вооружения из западных поставок и для создания путаницы для Вооруженных Сил России. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Утверждается, что таким образом Киев стремится отвлечь внимание российской армии на фальшивые цели, чтобы сохранить ценное вооружение, предоставленное Западом. Например, гаубица M777 стоит несколько миллионов долларов, в то время как макет этой гаубицы обходится менее чем в 1000 долларов и изготавливается из старых канализационных труб.
Производство муляжей осуществляется украинской группой компаний «Метинвест», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову. Источник внутри компании подчеркнул, что на Украине уже было создано сотни реплик различных типов западного вооружения.
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Производство муляжей осуществляется украинской группой компаний «Метинвест», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову. Источник внутри компании подчеркнул, что на Украине уже было создано сотни реплик различных типов западного вооружения.
«После каждого попадания вооруженные силы передают нам обломки. Если наши муляжи были уничтожены, значит, наша работа оправдана», — добавил источник.Читайте также:
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Артем Кузьмин