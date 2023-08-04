Украина начала использовать второй эшелон войск

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ВСУ начали использовать в бою второй эшелон войск для наступления на населенный пункт Работино Запорожской области. Об этом пишет американское издание The Washington Post.
Авторы статьи сообщают, что для наступления на населенный пункт Работино, украинские военнослужащие задействовали для наступления 10-й армейский корпус.
Также, издание приводит слова аналитика Института исследований внешней политики Роба Ли. Он указал на важность последней недели боев, в ходе которых, ВСУ задействовали дополнительные расчеты. Ли заявил, что решение о подключении к военным действиям второго эшелона, являются импровизацией в рамках проводимого наступления.
Отмечается, что сражение за населенный пункт Запорожской области идет в 2,5 километрах от ближайшей линии российской обороны.
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Также, издание приводит слова аналитика Института исследований внешней политики Роба Ли. Он указал на важность последней недели боев, в ходе которых, ВСУ задействовали дополнительные расчеты. Ли заявил, что решение о подключении к военным действиям второго эшелона, являются импровизацией в рамках проводимого наступления.
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Анастасия Крестьянова