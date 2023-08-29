Украина начала принудительную эвакуацию детей из Запорожской области

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Сразу в пяти подконтрольных Украине населенных пунктах Запорожской области объявлена принудительная эвакуация. Об этом сообщили в Минреинтеграции Украины.
Таким образом, согласно сообщению, эвакуация проводится в городе Гуляйполе, поселке городского типа Степногорск, а также деревнях Преображенка, Егоровка, Новопавловка. Уточняется, что все эти населенные пункты располагаются в непосредственной близости от Работино. Сейчас там идут ожесточенные бои.
Из вышеуказанных населенных пунктов планируется принудительно эвакуировать 54 ребенка и 67 взрослых, которые будут сопровождать детей, кроме того, эвакуированы будут маломобильные люди.
Накануне вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что уже сегодня, 28 августа, будет объявлено об обязательной эвакуации детей из двух районов Запорожской области, подконтрольных Киеву.
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Из вышеуказанных населенных пунктов планируется принудительно эвакуировать 54 ребенка и 67 взрослых, которые будут сопровождать детей, кроме того, эвакуированы будут маломобильные люди.
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Элина Позднякова