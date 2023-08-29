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Украина начала принудительную эвакуацию детей из Запорожской области

29 августа 2023, 15:48

Фото: iStock/alzay

Сразу в пяти подконтрольных Украине населенных пунктах Запорожской области объявлена принудительная эвакуация. Об этом сообщили в Минреинтеграции Украины.
Таким образом, согласно сообщению, эвакуация проводится в городе Гуляйполе, поселке городского типа Степногорск, а также деревнях Преображенка, Егоровка, Новопавловка. Уточняется, что все эти населенные пункты располагаются в непосредственной близости от Работино. Сейчас там идут ожесточенные бои.

Из вышеуказанных населенных пунктов планируется принудительно эвакуировать 54 ребенка и 67 взрослых, которые будут сопровождать детей, кроме того, эвакуированы будут маломобильные люди.


Накануне вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что уже сегодня, 28 августа, будет объявлено об обязательной эвакуации детей из двух районов Запорожской области, подконтрольных Киеву.

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#эвакуация
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#всу
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Богомаз: Российские военные ответили ВСУ на обстрел поселка Климово в Брянской области
29 августа 2023, 23:34

Фото: iStock/Leestat

ВС России нанесли удар по позициям украинской армии в районе Семёновки в Черниговской области. Это произошло в ответ на обстрел села Климово в Брянской области РФ, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«В ответ на террористическую атаку украинских националистов на поселок Климово подразделениями Министерства обороны России нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации ВСУ в районе н/п Семеновка», — написал он.

Напомним, ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Климово в Брянской области. Погибли двое мирных жителей - мужчина 2003 года и женщина 1994 года, а игравшая в момент обстрела на детской площадке десятилетняя девочка получила серьёзные ранения рук и ног. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь.

По словам Александра Богомаза, всем семьям погибших и пострадавших местные власти окажут всю необходимую помощь и поддержку.

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#всу
#обстрел
#вооружённые силы рф
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Украинский беспилотник атаковал офис «Единой России» в Новой Каховке
29 августа 2023, 22:42

Фото: iStock/aapsky

Украинский беспилотный летательный аппарат нанёс удар по офису штаба «Единой России» в Новой Каховке Херсонской области, пострадавших нет. Об этом сообщил представитель оперштаба администрации города.
«В 20.50 мск в офис штаба Единой России ударил украинский БПЛА. К счастью, пострадавших нет», - цитирует РИА Новости своего собеседника.

После удара в здании разгорелся пожар. В огне пострадали оргтехника и документация. Уточняется, что накануне там вел прием граждан глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

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#минобороны
#рф
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Defense News: в ЦРУ уже не надеются, что ВСУ смогут прорвать оборону ВС РФ
29 августа 2023, 22:22

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Американское разведывательное сообщество сомневается в том, что ВСУ смогут пробить российскую оборону в ходе своего контрнаступления. Об этом пишет обозреватель Defense News Дэниел Депетрис.
По его словам, стремления президента Украины Владимира Зеленского разбиваются о суровую реальность. Автор считает, что ВСУ вряд ли добьются успеха в ходе своего наступления. Так как им необходимо прорвать три линии российской обороны, а после еще и удержать эти позиции в случае своего успеха.

«Разведывательное сообщество США скептически относится к тому, что это может быть сделано в этом году, если вообще когда-либо произойдет», — считает Депетрис.

Он добавил, что украинские неудачи на линии боевого соприкосновения должны подвигнуть американского президента Джо Байдена прекратить объемные поставки Украине. Тогда, по словам автора статьи, Киев будет вынужден смириться со сложившимся территориальным статус-кво.

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#всу
#вс рф
#киев
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ВСУ боевыми дронами атаковали Дом детского творчества в Запорожской области
29 августа 2023, 21:56

Фото: iStock/rancho_runner

ВСУ использовали боевые беспилотные летательные аппараты для атаки на Дом детского творчества в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом рассказал представитель региональных оперативных служб.
«В 17.20 боевики киевского режима атаковали с помощью БПЛА здание Дома детского творчества в Каменке-Днепровской. Зафиксировано не менее пяти ударов. В здании началось возгорание на втором этаже», - цитирует РИА Новости своего собеседника.

Он уточнил, что все сотрудники и посетители учреждения готовились к новому учебному году. Все они были своевременно эвакуированы в подвальное помещение. Однако, по предварительным данным, без пострадавших не обошлось.

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#здание
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#вс рф
#минобороны
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Business Insider: Украина совместно с США разработала новые наземные дроны
29 августа 2023, 21:48

Фото: iStock/guy-ozenne

Украина при содействии США разработала и протестировала новые наземные дроны, которые ВСУ начнут использовать уже в ближайшее время. Об этом сообщает издание Business Insider.
Новая разработка состоит из самого дрона со взрывным устройством внутри и системы удалённого управления.

В распоряжении издания имеются фотографии, на которых видно, что наземные дроны разработаны в двух модификациях: одни перемещаются на колёсах, а другие – на гусеницах. На них расположены камеры, установки для ведения огня и снаряды для миномётов.

Подразделение американского министерства обороны по инновациям помогло украинским коллегам в разработке этих дронов.

В планах у ВСУ начать использовать их на поле боя уже через две-три недели.

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#сша
#беспилотник
#дрон
#разработка
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Алаудинов: ВС РФ продавили оборону ВСУ в районе Клещеевки
29 августа 2023, 21:42

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские военные минувшей ночью предприняли несколько контратак и смоги продвинуться на высоте в районе Клещеевки. Об этом рассказал командир отряда спецназа «Ахмат», Герой России Апты Алаудинов.
«Бойцы спецназа "Ахмат" совместно с воинами 4-й бригады провели атаки небольшим группами. Одни отвлекали противника, атаковав в лоб», - написал Алаудинов в своем Telegram-канале.

По его словам, другие группы зашли с тыла. Таким образом, противник оказался в окружении.

Накануне Алаудинов также сообщил, что ВСУ потеряли более 40 тысяч военных убитыми в ходе своего контрнаступления, которое, по его словам, давно «забуксовало». Напомним, командир отряда спецназа «Ахмат» находится в районе Клещеевки уже два месяца.

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#всу
#вс рф
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Пушилин: ВСУ снизили интенсивность боёв на флангах Артемовска для перегруппировки
29 августа 2023, 21:24

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВСУ снизили интенсивность боёв на флангах Артемовска для дальнейшей перегруппировки и скопления сил для возврата утраченных рубежей. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
Однако он уточнил, что фланги Артемовска по-прежнему являются горячими направлениями. При этом в районах Клещеевки и Андреевки ВСУ постоянно пытаются атаковать российские силы.

«Единственное, что сейчас можно констатировать, - что интенсивность снизилась. Но связано это в большей степени, скорее всего, с перегруппировкой ВСУ», - рассказал Пушилин.
По его словам, ВСУ копят силы для атакующих действий, чтобы занять российские позиции. Он добавил, что ВС РФ готовы к вражеским атаками, но при этом активно используют все возможности для улучшения собственных рубежей.

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#всу
#вс рф
#пушилин
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Пушилин: ВС РФ не позволили ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском
29 августа 2023, 20:58

Фото: сайт Кремля

ВС РФ не дают ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском в ДНР. Об этом рассказал врио главы республики Денис Пушилин.
«Самые горячие две точки — это Южнодонецкое направление, на рубеже Старомайорское — Урожайное противник пытается закрепиться, пытается зайти и создать там опорные пункты, но наши подразделения это сделать противнику не дают», - рассказал Пушилин.

Он подчеркнул, что ВСУ несут колоссальные потери в живой силе и технике, однако закрепиться на данных территориях не могут. Врио главы ДНР также отметил, что в Урожайном не осталось ни оного целого дома и даже подвала. Таким образом, по его словам, ВСУ попытаются обойти эти населенные пункты. Но ВС РФ предполагают подобные действия противника и делают все, чтобы помешать ему.

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#днр
#всу
#вс рф
#пушилин
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США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на 250 млн долларов
Блинкен: США поставят Украине технику и боеприпасы на 250 млн долларов
29 августа 2023, 20:42

Фото: iStock/Andrii Atanov

США подготовили новый пакет военной помощи Украине на 250 млн долларов. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Украина получит ракеты для ПВО, снаряды для HIMARS, артиллерийские боеприпасы, средства разминирования, более 3 млн патронов, средства санитарного транспорта и иную технику, которая необходима ВСУ.

Ранее старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан в интервью CNN сообщал, что Украина попадёт в очень трудное положение из-за поставляемых Западом истребителей F-16. Это связано с тем, что часовой полёт на таком военном самолёте стоит порядка 27 тысяч долларов и потребует 16 часов техобслуживания. К тому же возникает вопрос, как обеспечить Украину всеми необходимыми деталями для быстрого ремонта истребителей, если в нём насчитывается несколько десятков тысяч составляющих, каждая из которых может в любой момент сломаться.

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