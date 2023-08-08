Украина не смогла дойти до линии обороны российских сил

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В статье также говорится, что украинским военнослужащим может понадобиться западная техника, так как без нее, продвижение вперед будет невозможным. Военные аналитики также отметили, что украинские бойцы меняют тактику ведения боевых действий. По мнению американских экспертов, это связано с высокими потерями техники.
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