Украина не закупает китайские дроны, чтобы не испортить отношения с США

Фото: iStock/Olena_Z
Заместитель главы Минобороны Украины Виталий Дейнега заявил, что Киев не может закупать китайские дроны Mavic, чтобы не испортить отношения с Соединенными Штатами Америки, сообщает «РИА Новости».
«Я видел, как он сам подписывал от себя Mavic для ребят. Но, насколько мне объяснили, мы не можем покупать ничего китайского, чтобы не испортить отношения со Штатами», - прокомментировал ситуацию Дейнега.
По словам замминистра, в следующем году БПЛА будут играть не менее важную роль, чем самолеты. Сейчас Киев находится в поисках новых разработчиков.
Читайте также:
В Германии заявили, что Запад разочарован контрнаступлением ВСУ
Марочко: За минувшую неделю ВСУ потеряли около трех тысяч военных на Луганском направлении
Американский разведчик Риттер раскрыл, когда ВС РФ разгромят ВСУ
Евгения Парфентьева