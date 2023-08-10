Украина передала Пентагону первый доклад об использовании кассетных боеприпасов

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Украина предоставила Пентагону отчет о применении кассетных боеприпасов, полученных от США. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источник в украинском правительстве.
В отчете приведены данные о количестве примененных боеприпасов и затронутых целях. Точные показатели, указанные в документе, источник не раскрыл.
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Артем Кузьмин